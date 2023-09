Kyle Richards révèle qu’elle a fait un voyage entre filles avec Morgan Wade – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Kyle Richards avait une explication sur la raison pour laquelle elle était en Europe avec Morgane Wade au milieu des rumeurs sur les deux. Le Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star, 54 ans, a fait un Amazon Live le 25 septembre et a une nouvelle fois précisé qu’elle n’était pas en couple avec le chanteur country de 28 ans. Kyle a expliqué que les deux hommes étaient récemment à Paris, en France, ensemble à des fins professionnelles uniquement.

« Nous étions à Paris pour tourner le documentaire dont vous avez probablement entendu parler en ligne », a expliqué Kyle. « Il y a tellement de choses en ligne. Je me dis : « Pourquoi les gens inventent-ils simplement des choses, inventent-ils des choses sur le voyage ? » Ils voient qu’il y a une caméra là-bas, et ils ignorent complètement qu’il y a une caméra là-bas et agissent comme si nous l’étions… Je ne sais même pas quoi.

« Je me dis : « Il y avait des caméras là-bas ! Ressaisissez-vous », a déclaré le Bravolebrity. « Mais oui, c’était un superbe tournage. » Kyle a ajouté : « Tout était génial. C’était juste un voyage amusant et amusant entre filles. Selon certaines rumeurs, Kyle produirait un documentaire sur la tournée de Morgan, ce qui n’a fait qu’intensifier les rumeurs selon lesquelles ils entretiendraient une relation amoureuse.

Comme les fans le savent, l’état relationnel de Kyle est un sujet brûlant auprès des fans depuis la nouvelle choquante de sa « séparation à l’amiable » avec son mari. Mauricio Oumanski53 ans, a éclaté le 3 juillet. Un jour plus tard, le couple de longue date qui a quatre filles a publié une déclaration commune niant qu’ils étaient en train de divorcer, bien que Kyle ait confirmé qu’ils étaient séparés.

« Nous avons eu une année difficile. Le plus difficile de notre mariage. Mais nous nous aimons et nous respectons énormément tous les deux », ont-ils déclaré. « Même si nous sommes aux yeux du public, nous demandons à pouvoir résoudre nos problèmes en privé. Même s’il peut être amusant de spéculer, ne créez pas de fausses histoires pour alimenter un autre récit salace. »

Au milieu de sa séparation d’avec Mauricio, Kyle passe plus de temps avec Morgan. La star de téléréalité est notamment apparue dans le clip « Fall In Love With Me » de Morgan, où leurs personnages tombent amoureux et partagent deux baisers torrides. Kyle et Morgan ont également publié un clip en coulisses sur la réalisation du projet créatif. Les deux ont noté que c’était une manière de leur part de « troller les trolls » au milieu des rumeurs de romance.

Le drame avec Kyle devrait se jouer en partie lors de la prochaine saison de RHOBH. Certaines des costars de Kyle comme Erika Jayne et Garcelle Beauvais ont déjà abordé les problèmes conjugaux de Kyle et Mauricio, mais ils n’en ont pas trop dit. « Je vais laisser Kyle vraiment s’expliquer, mais ils ne se séparent pas », a déclaré Erika. Panneau d’affichage. « Ils ont vécu des moments très difficiles. Ils l’ont reconnu.