Kyle Richards révèle pourquoi elle a retiré son alliance – Hollywood Life

Kyle Richards a expliqué pourquoi elle ne portait pas son alliance plus tôt cette année. Le Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star de 54 ans a expliqué sur son Amazon Live du 24 juillet que sa décision de ne pas porter son alliance pendant qu’elle était en déplacement en février n’était pas à cause d’elle et de son mari Mauricio Oumanskyde prétendus problèmes martiaux.

« Vous savez peut-être qu’il y avait une photo de moi sans ma bague. Et les gens doivent supposer maintenant: « Oh parce que Kyle et Mauricio ont traversé une période difficile, c’est pourquoi je n’avais pas ma bague. » Ce n’est pas pour ça que je n’avais pas ma bague », a déclaré Kyle.

@amazonlive @Kyle Richards répond aux rumeurs selon lesquelles elle et son mari Mauricio Umansky divorceraient. Alerte spoiler : elle n’est pas #kylerichards #mauricioumansky ♬ son original – Amazon Live

Kyle, qui a nié avoir pris Ozempic pour perdre du poids, a ajouté: « Je n’avais pas ma bague parce que je soulève des poids, et ça va plier la bague, ruiner la bague et ça fait mal. Alors, j’enlève la bague quand je soulève des poids. La star de Bravo a expliqué qu’elle était passée de l’entraînement à emmener sa plus jeune fille Portia, 15 ans, à l’école ce jour de février où elle a été vue sans sa bague. « J’ai sauté dans la voiture et nous courions pour attraper des muffins et du café qu’elle voulait apporter à son professeur le matin et les paparazzi m’ont vu sans bague », se souvient Kyle.

Kyle a en outre révélé que l’incident « avait déclenché beaucoup de choses » dans la saison 13 de RHOBH, dont le tournage a commencé en février et s’est terminé en mai. Kyle a déclaré que la situation avec sa bague, qui a déclenché des rumeurs de divorce entre elle et Mauricio, 53 ans, « n’était même pas vraie, et vous comprendrez quand vous verrez la saison. » Elle a ajouté: « Mais ce n’est pas parce que Mau et moi avons eu du mal. Cela n’a rien à voir avec la raison pour laquelle je n’avais pas de bague au doigt.

Le mariage de Kyle et Mauricio est un sujet brûlant depuis qu’un rapport publié le 3 juillet a affirmé que le couple s’était séparé après 27 ans de mariage. Cependant, quelques heures après l’annonce de la nouvelle, Kyle et Mauricio ont publié une déclaration commune pour mettre fin aux rumeurs de divorce, bien qu’ils aient reconnu qu’ils avaient « eu une année difficile ». Au cours de son Amazon Live, Kyle a expliqué que toute sa famille – qui comprend ses quatre filles – «se sentait mieux» après avoir publiquement abordé les spéculations sur le mariage de Kyle et Mauricio.

«Les gens divulguent des histoires. Parfois elles sont vraies, parfois elles ne le sont pas. Et nous avons tenu à dire que le divorce n’est pas en cours de discussion », a expliqué Kyle. « Donc, c’est bizarre de devoir avouer à des millions d’étrangers que vous avez des problèmes. Ce serait bien de résoudre les problèmes de votre vie sans que tout le monde ne regarde et ne pèse dessus.

Le drame sur le mariage de Kyle se jouera sur la prochaine saison de RHOBH. Co-vedette de Kyle Garcelle Beauvais dit récemment sur WWHL qu’elle et Sutton Stracke étaient « méfiants » quant à l’état du mariage de Kyle pendant le tournage. La saison devrait débuter à l’automne.

