Kyle Richards réagit après avoir été accusé de « contrôle des dommages » – Hollywood Life

Kyle Richards54 ans, n’a pas hésité à répondre à un fan qui l’a accusée de « contrôle des dégâts » au milieu des spéculations selon lesquelles elle et son mari Mauricio Oumanski se séparent. Le Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star est allée sur Instagram pour partager de nouvelles photos et vidéos d’elle et de sa famille lors d’un mariage à l’extérieur en juin et après que le fan ait commenté, « nous aimons le » contrôle des dégâts « Kyle », elle a claqué leurs mots. « Si vous aimez lire dans chaque petite miette, lisez ceci 🖕🏼 », a lu sa réponse.

Sur les photos et la vidéo, Kyle et certains membres de la famille portaient des chapeaux de cow-boy et des tenues à la mode. Ils ont posé avec la mariée et le marié et avaient l’air de passer un bon moment alors qu’ils souriaient et montraient des câlins. La tenue de Kyle était noire et rouge et avait un motif floral et elle l’a associée à un chapeau noir car ses cheveux étaient détachés.

Avant que Kyle ne réponde au fan dans son dernier message, elle et Mauricio ont répondu aux rumeurs partagées à leur sujet. « En ce qui concerne les nouvelles qui ont été publiées à notre sujet aujourd’hui … toute affirmation concernant notre divorce est fausse », ont-ils écrit dans une déclaration commune sur Instagram. « Cependant, oui, nous avons eu une année difficile. Le plus difficile de notre mariage. Mais nous nous aimons et nous respectons énormément.

« Il n’y a eu aucun acte répréhensible de la part de qui que ce soit », ont-ils poursuivi. « Bien que nous soyons aux yeux du public, nous demandons de pouvoir résoudre nos problèmes en privé. Bien qu’il puisse être amusant de spéculer, s’il vous plaît, ne créez pas de fausses histoires pour s’adapter à un autre récit salace.

La déclaration de Kyle et Mauricio intervient après leur mariage depuis 1996. Ils partagent trois filles ensemble, dont Alexia, 27, Sophie23, et Portia15. Kyle a aussi une fille, Farrah Bretagne32 ans, avec son ex-mari, Guraish Aldjufrie. Avant la dernière déclaration de Kyle et Mauricio, ce dernier a également démenti les rumeurs de divorce, qui durent depuis des mois, sur un épisode d’avril de Teddi Mellencamp et Juge de Tamra podcast. « Nous ne divorcerons pas », avait-il déclaré à l’époque.

