Kyle Richards pleure à cause de son mariage – Hollywood Life

Crédit image : Bravo

La bande-annonce de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills la saison 13 est entièrement consacrée Kyle Richards et Mauricio Oumanski. Après des mois de spéculations sur la relation de longue date du couple, Bravo a dévoilé la bande-annonce de la prochaine saison de RHOBH le 3 octobre, donnant aux fans un aperçu des difficultés conjugales de Kyle.

Dans une scène, Kyle pleure Erika Jayne et dit : « De parfaits inconnus disent que vous nous avez fait croire au véritable amour et maintenant c’est tout… », avant qu’Erika ne l’arrête et dise à Kyle : « C’est le véritable amour. Il n’y a que deux personnes dans ce mariage. L’opinion de tout le monde peut être foutue.

Vous avez entendu les rumeurs, il est maintenant temps de voir l’histoire se dérouler. #RHOBH revient pour une toute nouvelle saison le 25 octobre 💎 pic.twitter.com/MghgCvSVe9 – Bravo (@BravoTV) 3 octobre 2023

Plus tard dans la bande-annonce, toutes les femmes spéculent sur le mariage de Kyle après qu’elle soit sortie sans son alliance. Garcelle Beauvais demande à Kyle si elle resterait dans son mariage si Mauricio trichait, et Kyle dit qu’elle ne sait pas.

« Chaque fois que je vais en ligne, je vois quelque chose à propos de quelqu’un qui triche » Sutton Stracke dit dans un confessionnal. « Quand il y a de la fumée, il y a du feu. »

La petite amie de Kyle, Morgane Wade, apparaît également dans la bande-annonce. Lorsqu’on leur demande comment ils se sont rencontrés, Morgan répond : « Elle m’a traqué. » Dorit Kemsley demande à Kyle pourquoi elle s’est fait tatouer la première lettre du nom de Morgan sur son corps.

« Je suis juste contente que ce soit toi qui as une liaison », dit Mauricio à Kyle, ce à quoi elle répond: « Pour une fois, c’est moi. » À la fin de la bande-annonce, Kyle et Mauricio s’assoient avec leurs filles, apparemment pour leur dire qu’ils se séparent.

«Nous sommes une famille très forte, et nous le serons toujours», dit Kyle en larmes à ses enfants. « Sera toujours. Rien ne peut changer cela.

La nouvelle saison de RHOBH premières le 25 octobre. Le casting principal est composé de Kyle, Erika, Garcelle, Dorit, Sutton, Cristal Kung Minkoffet débutant Annemarie Wiley. Anciennes femmes au foyer Kim Richards, Camille Grammeret Denise Richards tous font des apparitions dans la bande-annonce.