Kyle Richards partage son programme d’entraînement et de régime au milieu des accusations d’Ozempic – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

“Ma routine d’entraînement, je la secoue”, a déclaré Kyle Richards lors d’un Amazon Live du 19 janvier avec sa fille adolescente, Portia. Kyle, 54 ans, et Portia, 14 ans, ont parlé de beauté et de forme physique, ce qui a donné lieu à Halloween se termine star partageant qu’elle essaie “quelque chose de différent chaque jour” dans le gymnase. «Je fais le Peloton, une routine d’abdominaux très longue et étendue. Je fais maintenant des poids. J’ai toujours fait des poids légers, mais maintenant j’ai augmenté les poids que je soulève. Et puis je courrai, soit dehors, soit, selon la météo, je courrai sur le tapis roulant.

Kyle a également évoqué un drame du début du mois lorsque des adeptes l’ont accusée d’utiliser Ozempic, un médicament contre le diabète de type 2, pour perdre du poids. “Comme je l’ai dit, [I do not use] Ozempic ou cet autre qui commence par un M », a-t-elle déclaré. « J’ai changé mon alimentation après un mois en Europe. Nous étions en Europe pendant trois semaines, puis en Australie pendant une semaine, et j’avais pris du poids, et je me disais : ‘Ok, c’est tout. Pas de sucre, pas de glucides, pas d’alcool. “

“Je pensais peut-être [I’d diet] juste pendant un petit moment, puis j’ai pensé : ‘Tu sais quoi ? Je me sens si bien », a-t-elle ajouté. “Maintenant que j’ai déjà perdu le poids que je voulais perdre – je n’essaie plus d’en perdre -, bien sûr, j’aurai un gâteau d’anniversaire ou des pâtes, mais en fait, pour être honnête, une fois dans une lune bleue .”

“Je ne suis pas le régime céto”, a-t-elle ajouté. «En gros, je mange des protéines, des légumes, des fruits et des glucides de temps en temps. Mais je mange tout le temps des fruits et des légumes, et j’aime beaucoup les céréales.

Début janvier, Kyle a écrasé certaines rumeurs de fans naissantes selon lesquelles sa récente perte de poids était un sous-produit de la chirurgie plastique ou d’Ozempic, qui a fait la une des journaux pour avoir été utilisé pour perdre du poids. “Je ne suis PAS sur Ozempic”, a écrit Kyle sur un Instagram de ses copines après une séance d’entraînement, par E ! Nouvelles. “Jamais été.”

Plus tard dans le mois, quand Page 6 posté une photo d’elle sur Instagram, les fans ont émis l’hypothèse que le corps était le produit d’une chirurgie plastique. “Je n’ai jamais essayé Ozempic, et ce n’est pas de la chirurgie plastique. J’ai subi une réduction mammaire en mai », a déclaré Kyle. « Je suis honnête sur ce que je fais. “Mais si le mérite de la chirurgie plastique vous fait vous sentir mieux, alors lâchez-vous, ma sœur.”

