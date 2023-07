Kyle Richards ne sort pas avec Morgan Wade : Vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie







Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills étoile Kyle Richards54 ans, a rompu son silence sur ces rumeurs de liaison torrides avec la chanteuse country Morgan Wade28 ans, au milieu de sa séparation d’avec Mauricio Oumanski53. « Nous sommes de très bons amis », a déclaré Kyle aux paparazzi, par Page 6. Lorsqu’on lui a demandé si les gros titres sur une romance entre elle et Morgan n’étaient « qu’une rumeur », Kyle a répondu par l’affirmative, « oui ».

Les spéculations se sont multipliées sur les réseaux sociaux selon lesquelles la mère de quatre enfants et la chanteuse sont plus que de simples amis, car ils ont apparemment beaucoup voyagé ensemble. Au-delà de cela, les fans aux yeux d’aigle ont repéré que le duo avait des tatouages ​​​​de cœur assortis. Interrogé sur l’encre, Kyle a déclaré: « Ce n’est pas la seule avec qui j’ai des tatouages ​​​​assortis. »

La réponse la plus franche survient quelques jours seulement après que Kyle a déclaré qu’elle n’était « pas célibataire », mais a ensuite déclaré qu’elle « n’allait pas répondre » si elle « sortait ou non avec Morgan Wade ». On ne sait pas comment ni quand Morgan s’est lié d’amitié Paris-Hilton‘s tante, mais Kyle et Morgan semblent certainement épais comme des voleurs, si l’on en croit les médias sociaux.

Les rumeurs ont commencé avant que des informations ne fassent état de la séparation de Kyle et Mauricio, ce qu’ils ont abordé dans une déclaration le 4 juillet. Bien qu’ils aient confirmé qu’ils avaient eu une année difficile, Kyle et Mauricio ont nié avoir divorcé après 27 ans de mariage.

« En ce qui concerne les nouvelles qui ont été publiées à notre sujet aujourd’hui … toute affirmation concernant notre divorce est fausse », ont-ils écrit dans une déclaration commune sur Instagram. « Cependant, oui, nous avons eu une année difficile. Le plus difficile de notre mariage. Mais nous nous aimons et nous nous respectons énormément », ont également déclaré les parents de quatre enfants.

Le PDG de l’Agence et Halloween L’actrice a également précisé qu’il n’y avait pas eu de tricherie pendant leur relation. « Il n’y a eu aucun acte répréhensible de la part de qui que ce soit », ont-ils poursuivi. « Bien que nous soyons aux yeux du public, nous demandons de pouvoir résoudre nos problèmes en privé. Bien qu’il puisse être amusant de spéculer, s’il vous plaît, ne créez pas de fausses histoires pour s’adapter à un autre récit salace.

