Kyle Richards et Morgan Wade sont suspendus après avoir mis fin aux rumeurs de rencontres – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Kyle Richards54 ans, a peut-être nié une romance avec un chanteur de country Morgan Wade28 ans, mais ça ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas sortir ensemble ! Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills la star a été aperçue à Los Angeles avec le hitmaker « Wilder Days » le dimanche 8 juillet, comme on le voit sur les photos ici via Page 6. Portant un sweat-shirt noir et un jean déchiré, Kyle était plus magnifique que jamais, tandis que Morgan gardait un profil bas dans un sweat à capuche, une casquette de baseball et des lunettes de soleil foncées.

La sortie survient un jour après que la star de « Halloween Kills » a rompu son silence sur les rumeurs d’une liaison avec Morgan, survenue au milieu de sa séparation d’avec Mauricio Oumanski53. « Nous sommes de très bons amis », a déclaré Kyle aux paparazzi, par Page 6. Lorsqu’on lui a demandé si la nouvelle d’une romance entre elle et Morgan n’était « qu’une rumeur », Kyle a répondu par l’affirmative, « oui ».

La réponse est venue un jour après que Kyle ait chanté un air un peu différent, car elle a dit qu’elle n’était « pas célibataire » mais a ensuite dit qu’elle « n’allait pas répondre » si elle « sortait » avec Morgan ou non.

Les médias sociaux ont bourdonné de rumeurs folles sur la mère de quatre enfants et la star de la country, suggérant que leur relation pourrait être plus qu’une simple amitié. Cette spéculation a été alimentée par les voyages fréquents et apparemment prolongés des femmes ensemble. De plus, les fans aux yeux vifs ont remarqué que la paire avait des tatouages ​​​​de cœur identiques, ajoutant plus de carburant au feu.

Interrogé sur l’art corporel, Kyle a répondu: « Ce n’est pas la seule avec qui j’ai des tatouages ​​​​assortis. » La beauté aux cheveux corbeau a admis qu’elle avait même un tatouage assorti avec son ancien RHOBH co-vedette Teddy Mellencamp.

Plus Nouvelles des célébrités

Les rumeurs Kyle/Morgan ont commencé à circuler avant même l’annonce de la séparation de Kyle et Mauricio, qu’ils ont eux-mêmes abordée dans un communiqué publié le 4 juillet. Bien qu’ils aient admis avoir fait face à des défis importants tout au long de l’année, Kyle et Mauricio ont fermement nié tout projet de divorce après avoir été mariés pendant 27 ans.

« En ce qui concerne les nouvelles qui ont été publiées à notre sujet aujourd’hui … toute affirmation concernant notre divorce est fausse », ont-ils écrit dans une déclaration commune sur Instagram. « Cependant, oui, nous avons eu une année difficile. Le plus difficile de notre mariage. Mais nous nous aimons et nous nous respectons énormément », ont également déclaré les parents de quatre enfants.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Le couple de longue date a également précisé qu’il n’y avait pas eu de tricherie pendant leur relation. « Il n’y a eu aucun acte répréhensible de la part de qui que ce soit », ont-ils poursuivi. « Bien que nous soyons aux yeux du public, nous demandons de pouvoir résoudre nos problèmes en privé. Bien qu’il puisse être amusant de spéculer, s’il vous plaît, ne créez pas de fausses histoires pour s’adapter à un autre récit salace.

Lien connexe En rapport: ‘RHOBH’ Saison 13: Le casting, date de première possible et tout ce que nous savons

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.