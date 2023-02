Kyle Richards détaille son entraînement quotidien : exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Kyle Richards a parlé de la quantité de travail nécessaire à sa routine quotidienne de conditionnement physique. Les Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills star, 54 ans, a parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie sur le maintien de sa santé physique et pourquoi c’est si important pour elle à l’American Heart Association Go Red for Women Robe Rouge Collection Concert le 1er février. « Je suis très conscient de veiller sur ma santé et mon cœur. J’ai perdu beaucoup de membres de ma famille à cause du cancer, donc je mange très bien », a expliqué Kyle. “Je suis très conscient de ce que je mets dans mon corps.”

Les Halloween tue star a ensuite détaillé le programme d’entraînement qui accompagne son régime alimentaire propre. “Je m’entraîne tous les jours. Je suis généralement au gymnase environ deux heures par jour », a-t-elle déclaré. « En fait, je fais beaucoup de cardio. Il est vraiment très important pour les femmes de faire de l’exercice et de bien manger. Je ne saurais trop insister là-dessus.

L’entraînement 411 survient quelques semaines seulement après que Kyle a critiqué les rumeurs selon lesquelles sa silhouette de star de cinéma avait été obtenue en utilisant Ozempic, un médicament contre le diabète de type 2 souvent abusé pour perdre du poids. Au cours de sa session Amazon Live du 19 janvier, la star de télé-réalité a énuméré sa routine d’exercice avant de viser les commérages. “Comme je l’ai dit, [I do not use] Ozempic ou cet autre qui commence par un M », a-t-elle noté. « J’ai changé mon alimentation après un mois en Europe. Nous étions en Europe pendant trois semaines, puis en Australie pendant une semaine, et j’avais pris du poids, et je me disais : ‘Ok, c’est tout. Pas de sucre, pas de glucides, pas d’alcool.'”

Quelques jours plus tard, Kyle a de nouveau mis au lit les rumeurs d’Ozempic, ainsi que toutes celles de chirurgie plastique qui circulaient. “Je n’ai jamais essayé Ozempic, et ce n’est pas de la chirurgie plastique. J’ai subi une réduction mammaire en mai », a-t-elle déclaré dans la section des commentaires après Page 6 a posté une photo d’elle sur Instagram. « Je suis honnête sur ce que je fais. “Mais si le mérite de la chirurgie plastique vous fait vous sentir mieux, alors lâchez-vous, ma sœur.”

Pendant ce temps, alors que la saison 13 de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills commence la pré-production, Kyle a également répondu à HollywoodLa Vie a propos de ancien Housewives elle veut revenir dans la série ! Trouver ici!

