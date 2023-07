‘Kyle Richards de RHOBH et Mauricio Umansky se séparent après 27 ans: rapport

Kyle Richards et Mauricio Umansky mettent fin à leur mariage après 27 ans ensemble, selon plusieurs rapports.

« Kyle et Mauricio sont séparés depuis un moment maintenant mais vivent toujours sous le même toit », a déclaré lundi une source au magazine People. « Ils restent amicaux alors qu’ils découvrent ce qui les attend, eux et leur famille. »

Fox News Digital a contacté Kyle et Mauricio pour commentaires.

La star de « Real Housewives of Beverly Hills » est mariée au magnat de l’immobilier « The Agency » depuis 1996.

Richards et Umansky ont trois filles ensemble : Alexia, 27 ans, Sophia, 23 ans et Portia, 15 ans.

Kyle a également une fille Farrah Brittany, 34 ans, issue de son premier mariage avec Guraish Aldjufrie.

Richards, dont les sœurs incluent la mondaine Kathy Hilton et Kim Richards, est le dernier membre de la distribution originale de « RHOBH ».

La star de la franchise « Halloween » a rejoint l’émission à sa création en 2010, et les téléspectateurs l’ont vue construire de nouvelles maisons, de nouvelles entreprises et une nouvelle vie en tant que productrice et actrice à succès.