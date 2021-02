KYLE Richards avait l’air superbe en pleine glamour de la tête aux pieds la nuit dernière, tandis que son mari torse nu Mauricio Umansky le regardait avec étonnement.

Le Vraies femmes au foyer de Beverly Hills star et son mari se sont mariés en 1998, et ils partagent trois enfants, Alexia, Sophia et Portia.

Kyle, 52 ans, a fait ressortir les gros canons la nuit dernière lorsqu’elle a fait étalage de sa silhouette tonique dans une belle robe noire moulante ornée de manches cloche et de pierres précieuses.

Les cheveux de la star de télé-réalité étaient savamment coiffés et ses longues mèches sombres pendaient à sa taille.

Mauricio, 50 ans regardait avec amour sa femme tout en étant complètement torse nu alors qu’elle posait sans effort pour la caméra.

Dans quelques autres photos, Kyle avait l’air radieuse alors qu’elle modélisait son look chic et montrait sa coiffure créée par des professionnels.

La personnalité de la télévision a légendé sa collection: « Prêt pour du plaisir fun @princeangelll se réconcilier @glambypamelab. «

Kyle a récemment choqué les fans lorsqu’elle a révélé qu’elle avait eu un travail de nez en novembre dernier.

Le Bravolebrity admis avoir subi la chirurgie et que Mauricio craignait qu’elle ne «ressemble» à elle-même.

Lorsque la mère de quatre enfants a partagé son premier selfie après l’opération, ses partisans ont été choqués du résultat.

L’un d’eux s’est exclamé: «Votre dernière opération a totalement changé votre visage. J’ai dû vérifier le nom du compte pour voir qui était la photo.

« Pas mal, juste très différent et en quelque sorte beaucoup moins toi, pour le moment. »

Kyle a ensuite partagé des détails sur la procédure, qui, selon elle, « n’était pas du tout douloureuse ».

Au lieu de souffrir du rétablissement, la brune a écrit qu’elle «appréciait les temps d’arrêt et regardait des films».

Elle a ensuite expliqué son raisonnement pour avoir subi la chirurgie comme sa tentative de réparer « l’os qui sortait » après s’être cassé le nez en septembre dernier.

La jeune actrice a révélé qu’elle: « a réparé l’os, réglé mes problèmes respiratoires et affiné la pointe. Je vous dirai toujours la vérité », a-t-elle dit à ses fans.

En décembre dernier, Kyle a contracté le virus Covid, qu’elle a ensuite divulgué qu’elle avait incidemment transmis à sa fille Sophia, 20 ans.

Bien qu’elle ait tenté de s’isoler de sa famille, sa fille a malheureusement attrapé la maladie et les deux ont été forcés de se mettre en quarantaine ensemble.

Kyle a posté une série de photos de vacances avec son mari et ses enfants sur Instagram, sous-titrée: « J’aime tellement ces gens. Certains d’entre vous ont peut-être entendu dire que j’avais COVID. Je l’ai eu après que ces photos aient été prises.

«Depuis que j’ai été diagnostiqué, j’ai été séparé de ma famille afin de les garder en bonne santé. Malheureusement, Sophia l’a également eu. Nous resterons isolés jusqu’à ce qu’il soit sûr de revoir la famille et les autres. J’ai hâte de les serrer dans mes bras . «

Le tournage de Real Housewives of Beverly Hills a été arrêté en raison de la contraction du virus, car Kathy Hilton et Dorit Kemsley ont également été testées positives.

Le Bravo le spectacle était fermé indéfiniment après l’épidémie, comme une source l’a précédemment révélé: «L’ensemble suit des protocoles de sécurité Covid-19 rigoureux, y compris le traçage des contrats.

« Par prudence, la production s’arrête pendant deux semaines. »

La saison 11 de RHOBH devrait être diffusée en avril 2021, bien que le dernier arrêt puisse entraîner un retard.