Kyle Richards critique les commentaires de Lisa Vanderpump sur la séparation de Mauricio

Kylie Richards pense que son ex-copine Lisa Vanderpump a occulté sa séparation de 2023 avec Mauricio Umansky.

L’ancienne star de « Real Housewives of Beverly Hills », 63 ans, a apparemment dénoncé certaines des relations de ses anciennes co-stars sur le podcast « Call Her Daddy » mercredi, disant à l’animateur Alex Cooper que quelques personnes anonymes ont exagéré leur amour pour les caméras.

Bien que Vanderpump n’ait pas spécifiquement mentionné Richards, 55 ans, ou Umansky, 53 ans, l’actrice de « Halloween » avait l’impression que les « coups » étaient dirigés vers elle.

Kyle Richards n’était pas content des récents commentaires de Lisa Vanderpump sur le podcast « Call Her Daddy ». Amazon en direct

Richards a déclaré jeudi sur Amazon Live qu’elle avait l’impression que les « coups » étaient dirigés contre sa séparation d’avec Mauricio Umansky. Amazon en direct

« [She was] J’essaie de laisser entendre que lorsque j’étais, vous savez, en train de me montrer heureux, que je ne l’étais pas en réalité – ce qui est un mensonge absolu, et elle le sait », a déclaré Richards sur Amazon Live jeudi.

« Elle fait juste ça pour être vraiment méchante. Et puis elle poursuit en disant : « Je ne dis pas de qui je parle. Je ne ferais jamais une chose pareille' », a-t-elle poursuivi. « C’est toujours ce qu’elle fait. »

Richards a déclaré que les commentaires « inconsidérés » sont l’exemple parfait de la raison pour laquelle « tous » les anciens camarades de Vanderpump ont un problème avec elle.

« C’est tellement classique pour elle », a-t-elle poursuivi. « Elle ne change jamais, ne grandit pas et n’apprend jamais. »

Richards a déclaré que son ancienne co-star de « Real Housewives of Beverly Hills » essayait de laisser entendre qu’elle et Umansky cachaient leurs problèmes conjugaux devant les caméras. FilImage

« [She was] J’essaie de laisser entendre que lorsque j’étais, vous savez, en train de me montrer heureux, que je ne l’étais pas en réalité – ce qui est un mensonge absolu, et elle le sait », a déclaré Richards. Appelle-la papa

La star de « Vanderpump Rules » a fait ces remarques louches après que Cooper lui ait demandé si elle avait « déjà su que le partenaire d’un camarade de casting trichait », ce qu’elle a affirmé avoir fait.

« Eh bien, il y a quelqu’un qui a récemment vécu ce genre de scénario compliqué », a-t-elle déclaré, soulignant qu’ils participaient à « l’une des émissions » à laquelle elle était affiliée.

Bien que Richards pensait que le commentaire lui était adressé, quelques autres couples notables ayant des liens avec Vanderpump se sont séparés ces derniers mois – comme Jax Taylor et Brittany Cartwright et Paul « PK » Kemsley et Dorit Kemsley.

Alors que la star de « Vanderpump Villa » a admis que « tous les mariages ont des problèmes », elle a dénoncé les couples qui agissent comme si tout allait bien devant la caméra malgré des problèmes majeurs dans les coulisses.

Alors que Richards avait l’impression que les commentaires de Vanderpump étaient dirigés contre elle, la star de « Vanderpump Rules » n’a cité aucun nom lors du podcast à succès. Images du GC

Vanderpump a déclaré à l’animatrice Alex Cooper qu’elle trouvait « surprenant » de voir d’autres stars de Bravo prétendre que leurs mariages étaient parfaits pour la télévision. Getty Images

« Quiconque dit : ‘Il est parfait mon amour, et c’est mon roi’… Je veux dire, va te faire foutre. C’est votre mari, soyez réaliste », a déclaré Vanderpump.

«Puis tout à coup, ils divorcent, mais ils disent: ‘Oh, j’aime Bean ou mon roi.’ … La vie n’est pas comme ça. Vous avez deux personnes imparfaites qui vivent ensemble, ce qui n’est pas le cas, vous savez, et c’est des conneries.

Elle a poursuivi : « Combien de fois avez-vous vu ça, surtout dans cette émission à laquelle je participais ? … Tout va très bien. Et puis, oh, nous sommes sur le point de divorcer ou, oh, nous venons de nous séparer.

Malgré l’ombre apparente, Vanderpump avait déjà partagé son soutien à Richards et Umansky après l’annonce de leur séparation.

« Combien de fois avez-vous vu ça, surtout dans cette émission à laquelle je participais ? » dit-elle. « Tout va très bien. Et puis, oh, nous sommes sur le point de divorcer ou, oh, nous venons de nous séparer. Images du GC

La nouvelle de la séparation de Richards et Umansky a éclaté en juillet 2023. mumansky18/Instagram

«Je sais qu’il y avait beaucoup d’amour entre eux. Il y en avait vraiment, et il y en a probablement encore », a-t-elle déclaré à Page Six en exclusivité à BravoCon en novembre 2023.

« Donc je pense que ça m’attriste de voir quelqu’un qui est ensemble depuis si longtemps [break up] parce que le mariage est difficile », a poursuivi Vanderpump, notant qu’elle espérait que le couple séparé pourrait « s’en sortir ».

Un jour plus tard, Richards nous a dit qu’elle « avait vraiment apprécié » le message de Vanderpump.

« C’était très, très gentil de sa part », a-t-elle déclaré.

Peu de temps après que le couple ait annoncé leur séparation, Vanderpump nous a dit qu’elle espérait qu’ils pourraient arranger les choses. mumansky18/Instagram

Vanderpump et Richards étaient amis jusqu’à une bagarre éclatante en 2018. Evans Vestal Ward/Bravo

Richards et Vanderpump étaient de bons amis pendant les premières saisons de « RHOBH ». Cependant, au fil des années, la relation entre les deux hommes s’est détériorée.

Puis, en 2018, l’amitié du duo a officiellement pris fin après que Richards a accusé Vanderpump d’avoir divulgué à la presse une histoire négative sur sa co-star Dorit Kemsley.

Le couple a fini par se disputer vivement au manoir de Vanderpump à Beverly Hills, ce qui a poussé le restaurateur à expulser Richards de chez elle.

Lors d’une comparution sur « Regardez ce qui se passe en direct » plus tôt ce mois-ci, Andy Cohen a demandé à Vanderpump si elle regrettait cette décision.

