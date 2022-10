Kyle Richards avec un homme nu sur la couverture du magazine ‘Photobook’ : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : PHOTOS ET DIRECTION CRÉATIVE PAR MIKE RUIZ @mikeruizone

Kyle Richards vient de poser la couverture de Magazine de livres photo et le La Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills l’étoile n’a pas déçu. La femme de 53 ans a posé sur la couverture vêtue d’une robe bustier à sequins noirs et argentés plongeants tandis qu’une autre photo de couverture la montrait à cheval sur une double championne du monde de kickboxing complètement nue, Thomas Canestraro.

Suite Kyle Richards

Sur la couverture, photographiée par un célèbre photographe, Mike Ruiz, Kyle était magnifique avec un énorme collier ras du cou en métal argenté et des bijoux de main en métal assortis de Lory Sun. La photo a été prise d’elle de face alors qu’elle chevauchait Thomas, qui était nu, montrant son dos. Sur la photo, vous pouvez voir le dos de Thomas et ses fesses nues pendant que Kyle enroulait ses bras autour de sa tête et de son corps. Cependant, le magazine a noté que Thomas n’était pas réellement nu, il portait en fait ses sous-vêtements qui ont ensuite été supprimés dans Photoshop.

Sur une autre photo du shooting, réalisée par la rédactrice en chef du magazine, Alison Hernon, Kyle portait une robe corset à sequins sans bretelles qui avait un décolleté en V plongeant qui révélait un décolleté ample. Elle a coiffé la robe scintillante avec une haute queue de cheval lissée, un smokey eye métallique, une épaisse doublure noire en œil de chat et une lèvre nude brillante.

Bien que ce soit définitivement un tournage racé pour la star de télé-réalité, le magazine a noté: “Par grand respect pour son mari, Maurice [Umansky], elle l’a appelé par vidéo depuis le tournage pour obtenir le pouce levé qu’elle a posé avec un modèle qui semble être nu. Il lui a assuré qu’il était d’accord avec ça si elle l’était.

