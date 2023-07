La star de « The Real Housewives of Beverly Hills », Kyle Richards et Mauricio Umansky, ont publié des déclarations conjointes sur les réseaux sociaux lundi soir, affirmant que les informations « à propos de notre divorce sont fausses ».

« En ce qui concerne les nouvelles qui ont été publiées à notre sujet aujourd’hui… Toute affirmation concernant notre divorce est fausse. Cependant, oui, nous avons eu une année difficile », ont-ils écrit dans ses messages partagés sur Instagram.

« Le plus difficile de notre mariage. Mais nous nous aimons et nous nous respectons énormément. »

Plus tôt dans la journée, une source a déclaré au magazine People : « Kyle et Mauricio sont séparés depuis un certain temps mais vivent toujours sous le même toit. Ils restent amicaux alors qu’ils découvrent ce qui les attend, eux et leur famille. »

'RHOBH'S KYLE RICHARDS, MAURICIO UMANSKY SE SÉPARENT APRÈS 27 ANS : RAPPORT

« Il n’y a eu aucun acte répréhensible de la part de qui que ce soit », ont-ils poursuivi. « Bien que nous soyons aux yeux du public, nous demandons de pouvoir résoudre nos problèmes en privé. Bien qu’il puisse être amusant de spéculer, veuillez ne pas créer de fausses histoires pour s’adapter à un autre récit salace. »

Les deux ont désactivé les commentaires sur leurs messages et ont signé avec gratitude en disant : « Merci pour l’amour et le soutien. »

'REAL HOUSEWIVES OF BEVERLY HILLS' STAR MAURICIO UMANKSY SUR LES TENDANCES IMMOBILIÈRES, VENDRE AUX RICHES ET CÉLÈBRES

La star de « Real Housewives of Beverly Hills » est mariée au magnat de l’immobilier The Agency depuis 1996.

Richards et Umansky ont trois filles ensemble : Alexia, 27 ans, Sophia, 23 ans et Portia, 15 ans.

Richards a également une fille Farrah Brittany, 34 ans, issue de son premier mariage avec Guraish Aldjufrie.

Richards, dont les sœurs incluent la mondaine Kathy Hilton et Kim Richards, est le dernier membre original restant de la distribution « RHOBH ».

La star de la franchise « Halloween » a rejoint l’émission à sa création en 2010, et les téléspectateurs l’ont vue construire de nouvelles maisons, de nouvelles entreprises et une nouvelle vie en tant que productrice et actrice à succès.

La carrière de Richards à Hollywood a commencé à un âge précoce, lorsqu’elle a travaillé comme actrice enfant sur « Petite maison dans la prairie, » « La voiture » et « Le guetteur dans les bois ». Elle a également joué dans la sitcom des années 80, « Down to Earth », et est apparue dans plus d’une douzaine d’épisodes du drame médical télévisé, « ER ».

Lorsque Richards s’est rebaptisée « Housewife » sur Bravo, elle a également lancé deux collections de vêtements autoproclamées et ouvert plusieurs boutiques.

Les téléspectateurs ont également aperçu Richards tentant de réparer les tensions familiales avec ses sœurs aînées, Kathy Hilton et Kim Richards.

La fille de Kathy, Paris Hilton, a annoncé qu’elle avait eu un fils par mère porteuse avec son mari, Carter Reum, plus tôt cette année.

Umansky a depuis créé une entreprise immobilière mondiale, The Agency, et réalise des millions de ventes par an.