Kyle Patterson réalise un tour du chapeau pour le football de Johnsburg : résumé des sports du Northwest Herald du mercredi 13 septembre

FOOTBALL GARÇONS

Johnsburg 5, plan 1 : À Johnsburg, Kyle Patterson a réussi un tour du chapeau en première mi-temps pour les Skyhawks lors de leur victoire de la Kishwaukee River Conference contre les Reapers mercredi.

Jake Calhoun et Kyle Jesuit ont également marqué pour Johnsburg, et Armando Garcia a ajouté trois passes décisives. Preston Michel a réalisé 12 arrêts devant le but.

VOLLEY-BALL FILLES

Richmond-Burton 2, Marengo 0 : À Richmond, Elissa Furlan a réussi neuf attaques décisives et huit récupérations pour les Rockets (10-3, 6-0 KRC) dans une victoire de 25-16, 25-18 KRC contre les Indiens (8-8-3, 2-4).

Lanee Cooley a réalisé 11 récupérations, Maggie Uhwat a réalisé 10 attaques décisives et Alex Hopp a obtenu 23 passes décisives pour RB. Dani Hopp a réussi six attaques décisives et quatre blocs, et Zoe Freund a réussi trois attaques décisives et trois as.

Woodstock Nord 2, Sandwich 0 : À Sandwich, Lexi Hansen a réussi six attaques décisives, six récupérations et un as pour le Thunder (9-2, 5-1) dans une victoire du KRC 25-8, 25-23 contre les Indiens.

Devynn Schulze a réalisé neuf récupérations et trois as pour North, Gabby Schefke a récolté 16 passes décisives, trois as et trois attaques décisives et Clara Klasek a ajouté cinq attaques décisives.

Plan 2, Harvard 0 : A Harvard, les Hornets (2-9, 0-6) ont perdu face aux Reapers 25-12, 25-16 lors de leur match KRC.

Britta Livdahl a réussi huit récupérations et deux as pour Harvard, Mindy Krasinski a réussi quatre attaques décisives, deux as et six récupérations et Aideliz Renteria a ajouté sept passes décisives.

Wheaton Classique : À Wheaton, Prairie Ridge (5-5) a perdu ses deux matches de poule contre Benet 25-9, 25-15 et Downers Grove North 25-22, 25-16.

TENNIS FILLES

Cary-Grove 7, Wauconda 0 : À Cary, Addie Lee (n°1), Chloe Warner (n°2) et Eva Becirovic (n°3) ont chacune remporté leurs matchs en simple pour les Trojans (8-8) lors d’un balayage hors conférence contre les Bulldogs.

Becca Weaver et Katelyn O’Malley (n°1), Aubrey Lonergan et Ellie Mjaanes (n°2), Katie Groos et Michaela Fink (n°3) et Ava Bogner et Dana Werner (n°4) ont ajouté des victoires en double.

Woodstock 4, Johnsburg 3 : À Woodstock, Natalie Morrow et Ebba Hammarstedt ont perdu leur premier set au premier rang des doubles pour les Blue Streaks, mais sont revenues pour gagner et assurer une victoire du KRC contre les Skyhawks.

GOLF GARÇONS

Marian Central 157, Chicago Christian 175 : À Silver Lake à Orland Park, Peter Louise a remporté les honneurs de médaillé pour les Hurricanes avec une note de 1 sous la normale 34 lors d’une victoire de la Chicagoland Christian Conference contre les Knights.

Jacob Timpe avait un 39, Finn Pivnicka avait un 41 et Mason Graf avait un 43.

Huntley 150, Dundee-Crown 165 : À Bonnie Dundee à Carpentersville, Nathan Elm a tiré un 1 sur 35 pour les Red Raiders lors d’une victoire du FVC contre les Chargers.

Nooa Hakala avait un 36 pour Huntley, Austin Mullen avait un 38 et Jeremy Chadwick avait un 41.

Jared Russell, Cam Schmeiser et Kai Klancnik avaient 41 pour DC, et Jack Sundstedt avait 42.

Belvidere 184, Marengo 195: À Timber Pointe à Poplar Grove, Leo Bankel a obtenu un 45 pour les Indiens lors d’une défaite hors conférence contre les Bucs.

Sean Ettner avait un 46, Andrew Johnson un 51 et Michael Gieseke un 53.

Grayslake Nord 179, Johnsburg 185 : À Renwood à Round Lake Beach, Mason Salamoun a mené les Skyhawks avec un 44 lors d’une défaite hors conférence contre les Knights.

Nick Grons avait un 45, Riley Johnson un 46 et Jacob Smith un 50.

GOLF FILLES

Huntley 184, Dundee-Crown 194 : À Bonnie Dundee à Carpentersville, Aubrey Dingbaum a tiré un 42 pour mener les Raiders devant les Chargers dans leur duel FVC.

Maddie Sloan avait un 44 pour Huntley, Maddie Lakovic un 48 et Annie Garrard un 50.

Quad du Hampshire : À Randall Oaks à West Dundee, Madison Donovan de McHenry a remporté les honneurs médaillés avec un 37 alors que les Warriors ont tiré un 184 pour battre Hampshire (189), Jacobs (208) et Burlington Central (221).

Abby Powers (47) et Jennifer Henry (48) ont également marqué pour McHenry. Kilynn Axelson et Abigail Shoemaker ont réalisé 52 secondes.

Le Hampshire était dirigé par Maddie Franz (42 ans), Kaylee Seo (46 ans), Madison Bilek (50 ans) et Jaina Farnam (51 ans).

Jacobs était dirigé par Nicole Heims (46 ans), Natalie Zimmerman (49 ans), Marley Skarosi (56 ans) et Ava Tousey (57 ans).

Burlington Central était dirigé par Ariana Riep (48 ans), Gisele Shahzada (56 ans), Ava Menke (57 ans) et Reese Klug (60 ans).

Coopérative Crystal Lake Central 172, Prairie Ridge 195 : À Turnberry à Lakewood, Delaney Medlyn a obtenu le faible score des Tigres avec un 39 lors d’une victoire du FVC contre les Wolves.

Madeline Trannel avait un 43 pour Central Co-op, Addison Cleary avait un 44 et Rylee Rud avait un 46.

Jenna Albanese avait un 43 pour Prairie Ridge, suivie de Lily Myers (48), Grace Mertel (49) et Natalie Barnes (55).

Marengo 205, Sycomore 216 : À Marengo Ridge, Emma Leucht a obtenu un 48 pour les Indiens lors d’une victoire hors conférence contre les Spartans.

Maggie Hanson avait un 49, Gabby Gieseke un 51 et Charlette Machac un 57.

FILLES NATATION

Coopérative Jacobs 120, McHenry 49 : À McHenry, Rachel Johnson, Kaitlyn Tomaszewski, Tessa Iverson et Eliana Niemi ont remporté le relais 200 quatre nages pour la coopérative Jacobs lors d’une victoire FVC contre les Warriors.

Niemi, Renata Gomez, Carly Pierzchalski et Tomaszewski ont remporté le relais 200 libre, et Pierzchalski, Iverson, Katelyn Mumper et Rachel Johnson ont remporté le relais 400 libre.

Également pour la coopérative Jacobs, Johnson a remporté le 100 libre et le 100 dos, Pierzchalski a remporté le 200 libre, Niemi a remporté le 200 QNI, Iverson a remporté le 500 libre et Tomaszewski a remporté le 100 brasse.

Emma Story a remporté le 50 libre et le 100 papillon pour McHenry.