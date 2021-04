La nouvelle machine à sous WWE NXT mardi soir a continué à donner de grands moments alors que Kushida défendait son championnat NXT Cruiseweight, tandis que Sarray faisait ses débuts sur le ring avec la société, entre autres. L’épisode a été construit autour de l’avenir de NXT, car plusieurs de ses stars sur cette carte ont rarement eu l’occasion, et ils ont cherché la chance de faire passer leurs propres jeux au niveau suivant.

Voici un aperçu des résultats de l’épisode de mardi:

Kyle O’Reilly a fait son retour à NXT cette semaine et a lancé le spectacle en revenant sur sa grande victoire à TakeOver: Stand & Deliver. O’Reilly a dit qu’il avait mis Adam Cole derrière lui et qu’il était prêt à passer à autre chose. L’Air Guitar King a été interrompu par Cameron Grimes. Alors que le duo était sur le point de conclure un accord commercial, il a attaqué Grimes.

LA Knight contre Dexter Lumis

Le match a commencé par un blocage et était en grande partie 50-50 pour chaque concurrent jusqu’à ce qu’Indie Hartwell se présente. Knight a profité de la distraction à deux reprises et a laissé tomber Lumis avec un pilote de prise de tête.

Gagnant: LA Knight via pinfall

Jeunes vétérans grisonnant contre Breezango

Breezango a pris le dessus sur les jeunes vétérans Grizzled dès le début. James Drake a simulé une jambe qui a permis à Zack Gibson de pousser Fandango dans les yeux. Malgré le retour de Tyler Breeze avec un hot tag, Drake a réussi à faire un blind tag avant le Ticket to Mayhem pour trois et une victoire.

Gagnant: Jeunes vétérans grisonnants via pinfall

Sarray contre Zoey Stark

Les débuts de Sarray sur NXT étaient contre une autre star, Zoey Stark. La débutante a utilisé son pouvoir contre Stark et avec une série de genoux, l’a abattue. Sarray s’est ensuite connecté sur un suplex pour une quasi-chute, mais avait autour de la maison dans un avant-bras et l’a suivi avec un suplex Saito pour sceller la victoire.

Vainqueur: Sarray via pinfall

Kushida (c) contre Oney Lorcan

Même si Oney Lorcan a porté le combat à Kushida dès le début, le champion l’a envoyé au tapis. Après avoir échangé quelques frappes, Kushida a frappé un tremplin à double genou au bras de Lorcan et l’a suivi avec le Hoverboard Lock le forçant à se soumettre.

Gagnant: Kushida via soumission

Ever-Rise vs Imperium

Imperium a dominé dès le début. Ever-Rise a posé un certain défi, mais ce n’était pas suffisant pour empêcher Marcel Barthel et Fabian Aichner de tuer. Pendant ce temps, Imperium avait une chance, mais Killian Dain et Drake Maverick ont ​​fait une distraction.Ils ont secoué la distraction et ont frappé la bombe européenne et l’ont suivie avec un uppercut en plongée surélevé pour une victoire facile.

Gagnant: Imperium par pinfall

Cameron Grimes contre Kyle O’Reilly

Kyle O’Reilly a pris le relais après un suplex allemand vicieux clairement réalisé par Cameron Grimes. Le Savage technique a essayé de profiter d’une face croisée, O’Reilly l’a évité et a failli se verrouiller dans un crochet au talon. À la fin, O’Reilly a bloqué le Cave-In et a frappé une rotonde et a terminé avec un genou plongeant dans le dos pour une victoire.

Vainqueur: Kyle O’Reilly via pinfall

