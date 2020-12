La WWE NXT a présenté mercredi des matchs entre KUSHIDA et Leon Ruff and The Way, Tommaso Ciampa et Tyler Rust, Kyle O’Reilly et Pete Dunne, Shotzi Blackheart et Indi Hartwell et Rhea Ripley et Toni Storm. Désormais, les fans de la WWE attendent le New Year’s Evil le 6 janvier 2021.

The Way (Johnny Gargano et Austin Theory) contre KUSHIDA et Leon Ruff

Austin Theory a commencé les choses avec style, tandis que KUSHIDA a facilement affronté l’homme qui a quitté NXT il y a quelques mois. Les deux équipes se livraient une rude compétition. À la fin, Johnny Gargano et Austin Theory ont battu KUSHIDA et Leon Ruff. Gargano vise les titres par équipe et devient le deuxième double champion de NXT.

Tommaso Ciampa contre Tyler Rust

Tommaso Ciampa n’était pas en bons termes avec le nouveau venu Tyler Rust. Le prétendant de Ciampa a tenté de lui coûter un match contre Cameron Grimes la semaine dernière. Le match entre les deux a été témoin d’un drame passionnant. Cependant, Ciampa a finalement réussi à obtenir le Rust par chute.

Kyle O’Reilly contre Pete Dunne

Kyle O’Reilly avait le soutien de Roderick Strong et Adam Cole, tandis que Oney Lorcan et Danny Burch ont soutenu Pete Dunne. Le combat a vu les deux prétendants tourner la table à plusieurs reprises. Enfin, O’Reilly a battu Dunne par tombé pour devenir le nouveau candidat numéro un au championnat NXT.

Shotzi Blackheart contre Indi Hartwell

Tentant de faire une déclaration contre Shotzi Blackheart, Indi Hartwell l’a combattu. Elle voulait également impressionner The Way. Hartwell a obtenu le trophée de Candice LeRae de Johnny Gargano. Elle a frappé Blackheart en utilisant le même trophée. Cependant, Blackheart a surpassé Hartwell par disqualification.

Karrion Kross contre Desmond Troy

Karrion Kross et Desmond Troy se sont affrontés dans un match de la WWE NXT. Kross a dominé Troy dans la majeure partie du match. Il a continué jusqu’à la fin, remportant l’affrontement sans trop de difficultés.

Rhea Ripley contre Toni Storm

Dans ce match de la WWE NXT, Toni Storm a battu Rhea Ripley par tombé. Ripley, à plusieurs reprises, a porté des coups à son adversaire, mais elle n’a pas réussi à retourner la situation en sa faveur.