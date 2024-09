Kyle Okposo prend sa retraite après 17 saisons et une victoire en Coupe Stanley avec les Panthers

FORT LAUDERDALE, Floride — Kyle Okposo sort en tant que champion de la Coupe Stanley.

Okposo, qui a couronné ses 17 saisons dans la LNH en remportant la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floridea annoncé sa retraite jeudi.

L’ancien Sabres de Buffalo Le capitaine a fait l’annonce sur les réseaux sociaux, mettant ainsi fin à une carrière dans la LNH qui a débuté lorsque le Islanders de New York l’a repêché avec le 7e choix en 2006.

Dans une lettre distribuée par la CAA, qui représente Okposo, il a qualifié ses 30 années de hockey d’« incroyables ».

« Cela m’a permis de découvrir des endroits incroyables et de vivre des expériences uniques », a écrit Okposo. « Je pense que le jeu est dans une situation idéale en ce moment, mais les possibilités sont vastes. J’ai hâte de continuer à contribuer au jeu alors qu’il atteint de nouveaux sommets. »

Okposo a inscrit 242 buts et 372 passes en 1 051 matchs de saison régulière dans la LNH, tous sauf six ayant été disputés avec les Islanders ou les Sabres. Il a participé aux séries éliminatoires à quatre reprises – en 2013, 2015 et 2016 avec les Islanders, puis a terminé la saison dernière avec les Panthers après les avoir rejoints pour la dernière ligne droite – et a remporté la Coupe Stanley pour la première fois.

Les Panthers n’ont pas manqué de se rendre compte qu’il avait attendu longtemps pour ce titre, alors ils ne l’ont pas fait attendre beaucoup plus longtemps pour mettre la main sur le trophée lors de la célébration sur glace qui a suivi la victoire du match 7 contre Edmonton.

Après le capitaine Alexandre Barkov a accepté la Coupe du commissaire de la LNH Gary Bettman, il l’a remise au gardien de but Sergueï Bobrovskiet Bobrovsky l’a ensuite remis à Okposo pour son tour de célébration autour de la glace.

« Quelle expérience, quel moment avec ces gars-là », a déclaré Okposo ce soir-là. « J’ai fait un acte de foi il y a trois mois, et c’était pour ça. Je voulais avoir une chance de gagner, et ces gars-là, c’est juste un groupe incroyable. Nous avons tout fait pour gagner. Nous l’avons fait à la dure. »