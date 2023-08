Kyle McCord nommé titulaire de la semaine 1 de l’Ohio State, mais Buckeyes jouera 2 QB

Kyle McCord semble avoir la voie intérieure dans la compétition des quarts-arrières à Columbus.

Le junior a été nommé quart-arrière partant n°3 de l’Ohio State pour son match d’ouverture de la saison 2023 contre l’Indiana, a annoncé mardi l’entraîneur Ryan Day. Cependant, le remplaçant Devin Brown bénéficiera également d’un certain temps de jeu lors du match de samedi, a déclaré Day aux journalistes.

« Je pense que c’est significatif que nous ayons deux gars en qui nous sommes sûrs de jouer dans ce match », Jour a dit. « C’est quelque chose qui est un peu un territoire inconnu pour moi, mais vous vous contentez de ce que vous voyez chaque jour à l’entraînement. Je pense que la constance de Kyle au cours des dernières semaines lui a permis d’être titulaire. »

Michigan, Ohio State et Penn State : qui sortira vainqueur ?

Après le départ de CJ Stroud pour la NFL, McCord était considéré par beaucoup comme le favori pour le poste de départ. Mais Day a insisté pendant une grande partie de l’intersaison sur le fait qu’il y avait une forte concurrence entre McCord et Brown pour le poste, car il a refusé de nommer un titulaire pour aucun des matchs de l’équipe avant mardi.

« Vous aimeriez avoir quelqu’un qui soit le quart-arrière pour jouer tout le match », a déclaré Day aux journalistes le 21 août. « Mais pour moi, je dis : ‘Hé, ce gars devrait simplement jouer tout le match et l’autre ne devrait pas jouer.’ « , ce n’est pas la bonne chose à faire pour le moment, car ils méritent tous les deux de jouer à ce stade. »

L’approche à deux quarts pour commencer la saison n’est pas rare dans le football universitaire. La saison dernière, le Michigan a alterné les quarts partants pour les deux premiers matchs de la saison avant de nommer JJ McCarthy comme partant contre Cade McNamara.

« Je n’ai tout simplement pas de boule de cristal là-dessus et je ne suis pas sûr de la façon dont cela va se dérouler », a déclaré Day. « Mais je pense que ce que nous faisons est juste, compte tenu de ce que nous voyons au cours de cette pré-saison. »

McCord, une recrue cinq étoiles de la promotion 2021, a complété 41 des 58 passes pour 606 verges avec trois touchés et deux interceptions au cours de ses brèves apparitions au cours des deux dernières saisons. Brown, recrue cinq étoiles de la promotion 2022, portait une chemise rouge la saison dernière.

Ohio State aura deux affrontements hors conférence à domicile dans les deux semaines suivant son ouverture de saison, accueillant Youngstown State et Western Kentucky, avant de se rendre à South Bend pour affronter le n°13 Notre Dame.

