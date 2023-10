Kyle McCord, n ° 3 de l’Ohio State, surmonte ses blessures offensives lors d’une éruption 41-7 à Purdue

WEST LAFAYETTE, Indiana (AP) – Kyle McCord a lancé trois passes de touché et Dallan Hayden s’est précipité pour 76 verges et un touché en soulagement d’une blessure qui a épuisé l’espace des porteurs de ballon, aidant le numéro 3 de l’Ohio State à vaincre Purdue 41-7 samedi.

Les Buckeyes (6-0, 3-0 Big Ten) ont remporté leur premier match à l’extérieur de la série depuis 2013 et ont remporté leur deuxième victoire au stade Ross-Ade depuis 2007.

Purdue (2-4, 1-3) a perdu deux matchs de suite et quatre sur cinq, celui-ci contre une attaque en désavantage numérique de l’Ohio State.

Les porteurs de ballon TreVeyon Henderson et Miyan Henderson ainsi que le receveur Emeka Egbuka se sont tous absentés en raison de blessures. Les Buckeyes ont ensuite perdu le porteur de ballon Chip Trayanum au premier quart après avoir reçu un gros coup et trébuché alors qu’il traversait le terrain.

Hayden a été mis en service et n’a pas déçu, courant 11 fois pour une moyenne de 6,9 ​​verges tout en partageant les courses avec le receveur Xavier Johnson et le quart-arrière suppléant Devin Brown.

Les Chaudronniers n’avaient pas de réponses cohérentes pour ralentir les Buckeyes.

McCord a ouvert le score avec une passe TD de 14 verges à Marvin Harrison Jr., Brown a ajouté une course TD de 2 verges lors de la deuxième série de l’Ohio State. Après que Brown ait échappé le ballon sur la ligne de but, McCord a rejoint Cade Stover sur une passe marquante de 4 verges pour porter le score à 20-0.

Hayden a ouvert la seconde mi-temps avec son plongeon de 1 yard TD, et la passe TD de 14 yard de Stover a porté le score à 34-0 à la fin du troisième quart.

Tout ce que les Chaudronniers ont pu rassembler était une passe de 6 verges de Hudson Card à Deion Burks 30 secondes après le début du quatrième quart.

McCord a terminé 16 sur 28 avec 276 verges, Harrison a capté six passes pour 105 verges et Stover a réussi quatre réceptions pour 53 verges.

Card était 13 sur 32 avec 126 verges tandis que Devin Mockobee a couru 18 fois pour 110 verges.

LES À EMPORTER

Ohio State : Personne ne remet en question la défense des Buckeyes, qui n’a accordé que 58 points toute la saison. Maintenant, l’offensive de l’Ohio State commence à montrer du courage. Malgré toutes les blessures, les Buckeyes semblent passer à la vitesse supérieure, battant leurs adversaires 68-14 au cours des trois dernières mi-temps.

Purdue : Les Chaudronniers voulaient profiter de jouer cinq de leurs sept premiers à domicile. Au lieu de cela, ils ont une fiche de 1-4 à Ross-Ade au cours de la première année sous Ryan Walters, offrant aux fans certains de leurs pires matchs de la saison.

Les trois premières occasions de marquer de Purdue se sont soldées par des buts manqués. Pire encore, un étudiant est sorti pendant une pause médiatique et a marqué plusieurs buts sur le terrain lors d’une compétition.

RAPPORT DE BLESSURE

L’équipe médicale de l’Ohio State a retiré le casque de Trayanum après un bref examen dans la tente des blessés. Le joueur de ligne offensive de Purdue, Luke Griffin, a été transporté hors du terrain avec un air projeté autour de sa jambe droite au cours du premier quart. Les coéquipiers de HI ont couru vers le chariot pour montrer leur soutien.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Ohio State a aidé sa cause avec une victoire déséquilibrée sur la route, mais jusqu’à ce que le n°1 de la Géorgie ou le n°2 du Michigan trébuche, les Buckeyes auront du mal à grimper dans le classement.

EN CHIFFRES

Ohio State : Harrison a inscrit son quatrième match de 100 verges de la saison et le 11e de sa carrière universitaire. … Les Buckeyes ont maintenant une fiche de 4-5 à Purdue depuis 2005. … Ohio State a accumulé 4,2 verges par course une semaine après une moyenne de 1,9 contre le Maryland. … L’entraîneur Ryan Day a une fiche de 34-0 contre des adversaires non classés.

Purdue : Burks a capté trois passes pour 22 verges et compte désormais cinq attrapés de TD cette saison. … Les Chaudronniers ont une fiche de 3-3 lors de leurs six derniers matchs contre les cinq meilleurs adversaires.

SUIVANT

Ohio State : Les Buckeyes accueilleront Penn State samedi prochain dans un match clé de la division Est.

Purdue : Les Chaudronniers ont une semaine de congé avant de se rendre au Nebraska le 28 octobre.

___

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-football-poll