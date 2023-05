Kyle Kuzma trolle les Lakers pour leurs plans sains d’intersaison

Kyle Kuzma a suivi les Lakers sur Twitter après que leur approche saine de la gestion de cette intersaison semblait un peu trop familière.

Après avoir joué quatre saisons avec les Lakers et les avoir aidés à remporter leur championnat 2020, Kyle Kuzma semble toujours salé à propos de son départ de Los Angeles.

Combinez être balayé par les Nuggets avec LeBron faisant allusion à la retraite, et vous avez le faible état actuel des Lakers de Los Angeles. Indéniablement, les Lakers ont beaucoup de travail à faire en cette intersaison. Avec des actifs comme Austin Reaves et Jared Vanderbilt, si vous êtes dans le front office des Lakers, le travail n’en devient que plus difficile. Qui va être payé quoi ? Qui rends-tu heureux ? Avec qui coupes-tu les ponts ?

La NBA est une entreprise et non une entreprise amicale. Kuzma le sait mieux que quiconque. Après tout, il a été échangé en 2021 dans le cadre de l’accord à succès de Russel Westbrook, et après avoir vu les plans du Laker pour cette prochaine intersaison, Kuzma est allé sur Twitter :

Kyle Kuzma n’a pas pardonné aux Lakers d’avoir changé d’avis sur son échange

Bien qu’il ait gagné un rôle beaucoup plus important avec les Wizards, il semble que Kuzma ressente toujours une certaine opinion sur ce jeune noyau des Lakers dont il faisait autrefois partie, et sur ce qui aurait pu être s’ils étaient tous restés ensemble.

Pour le contexte, les Lakers ont repêché Kuzma avec le 27e choix au total en 2017. Il a rejoint un noyau jeune et affamé avec Brandon Ingram, Josh Hart et Lonzo Ball. Tous les trois ne font plus partie de l’équipe, ce qui est exactement ce que Kuzma voulait dire par le tweet.

Certes, penser à Kuzma, Ball et Ingram lors de la pause rapide après quelques camps d’entraînement ensemble est un concept très séduisant. Cependant, qu’il s’agisse de regarder Hart avec les Knicks, Lonzo à Chicago ou BI à la Nouvelle-Orléans, voir tous ces anciens Lakers s’épanouir ailleurs dans la NBA, ne fait que valider le point et la frustration de Kuzma.

Statistiques cette année, Kuzma a récolté en moyenne 21,2 points, 7,2 rebonds et 3,7 passes décisives par match. Bien qu’il soit intéressant de noter qu’il n’a reçu aucun honneur ou distinction All-NBA depuis son départ des Lakers. Sa dernière récompense ? All-Rookie First Team en 2018. Compte tenu du mécontentement vocal de Kuzma quant à la façon dont les choses ont été gérées, de l’historique des transactions des Lakers et de sa propre agence libre cette intersaison, pourrions-nous envisager un retour de Kyle Kuzma en violet et or?