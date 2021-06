Kyle Jamieson va donner l’initiative à la Nouvelle-Zélande lors de la finale du Championnat du monde d’essai | Nouvelles de cricket

Kyle Jamieson a remporté son cinquième butin de cinq guichets lors de sa huitième apparition en match test

Kyle Jamieson a enregistré son cinquième parcours de cinq guichets en test match de cricket pour donner l’avantage à la Nouvelle-Zélande dans sa finale du Championnat du monde de test contre l’Inde à l’Ageas Bowl.

Malgré la reprise de 146-3, l’Inde a été éliminée pour 217 alors que Jamieson – avec seulement son huitième match test – a produit des chiffres de 5-31 sur 22 overs.

En réponse, c’est un autre nouveau venu néo-zélandais qui a impressionné, Devon Conway (54 ans) réalisant son troisième score de 50+ en seulement sa cinquième manche de test alors que les Black Caps ont clôturé le 101-2 après une troisième journée convaincante.

Conway a dû regretter un manque de concentration inhabituel lorsqu’il a succombé quelques instants avant que la mauvaise lumière ne mette fin prématurément à la procédure, pour donner à l’Inde un élan avant le quatrième jour.

Néanmoins, ce fut une journée frustrante pour l’équipe de Kohli, qui a perdu sept guichets pour seulement 71 courses alors que le formidable quatuor de couture néo-zélandais prenait le contrôle, avec Neil Wagner (2-40), Trent Boult (2-47) et Tim Southee (1- 64) tous parmi les guichets.

Tom Latham (30 ans) et Conway ont construit une plate-forme solide pour la Nouvelle-Zélande, et le duo décoré des Black Caps de Kane Williamson (12 non) et Ross Taylor sera chargé de diriger leur charge le quatrième jour.

Jamieson inspire la riposte des Black Caps

Ajinkya Rahane a été le meilleur buteur de l’Inde, à un point du 24e Test d’un demi-siècle

L’Inde a pris l’initiative avant le troisième jour, bien qu’une formidable démonstration de bowling des Black Caps – dirigée par Jamieson – ait déplacé le pendule.

Le joueur de 26 ans a remporté le précieux cuir chevelu de Kohli (44 ans) lors de son deuxième tour de la journée; piégeant le capitaine indien lbw avec une livraison complète qui s’est formée, et l’examen désespéré de Kohli est venu en vain.

Jamieson a ensuite expliqué le destructeur Rishabh Pant (4), qui a été maîtrisé par la discipline et l’hostilité soutenues de l’attaque de couture impérieuse de la Nouvelle-Zélande.

Le gaucher a fait face à 19 boules de points consécutives avant d’ouvrir son compte avec un simple coup à travers le guichet central, mais alors qu’il cherchait une autre limite, Pant a péri – clignotant sauvagement à l’extérieur de sa souche et choisissant Latham au deuxième glissement, qui a pris un superbe prise réflexe.

Ajinkya Rahane (49 ans) a renoncé à son guichet de manière inexplicable, après s’être battu avec un tel aplomb dans des conditions d’essai. Le vice-capitaine indien est tombé directement dans le piège de la Nouvelle-Zélande, faussant une livraison télégraphique à court pas de Wagner à Latham à jambe carrée.

Le camée entreprenant de Ravichandran Ashwin a aidé l’Inde au-delà de 200, mais après avoir succombé à Southee sur le coup du déjeuner, la Nouvelle-Zélande a déchiré la queue de manière impitoyable.

Jamieson a retiré Ishant Sharma et Jasprit Bumrah lors de livraisons successives pour sceller son transport de cinq guichets avec style, avant que BJ Watling ne prenne une prise intelligente au niveau des jambes de Boult pour écarter un circonspect Ravindra Jadeja (15).

Conway et Latham construisent une plate-forme solide

Devon Conway est le seul batteur à avoir atteint la cinquantaine dans ce match test jusqu’à présent

Les performances de la Nouvelle-Zélande pendant une grande partie de la journée ont caractérisé leur plan de test-match. Ils étaient dévastateurs avec le ballon et diligents avec la batte.

Conway et Latham ont négocié leur chemin à travers une séance d’après-midi éprouvante; atteignant le thé indemne à 36-0 de 21 overs.

Mohammed Shami a joué superbement sans récompense ; ingénierie prodigieux mouvement de couture et troublant les deux ouvreurs avec un rebond brusque sur la surface, mais Latham en particulier a fait preuve d’un jugement impeccable en dehors de son moignon.

Les premiers joueurs de la Nouvelle-Zélande n’ont pas été découragés alors qu’ils sont passés à 70-0 de manière généralement modeste, mais Ashwin a fait la percée la plus importante; incitant Latham vers l’avant avec une livraison volée et Kohli a pris une prise nette à courte couverture supplémentaire.

Cela n’a guère freiné l’élan de la Nouvelle-Zélande, car l’imperturbable Williamson a fourni un fleuret efficace à Conway, qui a poursuivi son désir insatiable de courses en élevant un demi-siècle de combat à partir de 137 balles.

Cependant, le gaucher n’a pas pu survivre à une arrière-garde tardive de l’Inde, ébréchant une livraison de moignon de jambe d’Ishant à Shami à mi-parcours, pour laisser ce concours en équilibre fascinant avant le match de lundi.

