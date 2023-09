Kyle Jacobs, le défunt mari de Kellie Pickler, se souvient lors d’une célébration privée de son service de vie

Le défunt mari de Kellie Picker, Kyle Jacobs, a été honoré lors d’un service commémoratif privé le mois dernier après le décès par suicide du musicien à l’âge de 49 ans en février.

La célébration de la vie de trois heures, qui s’est tenue le 21 août à la première église méthodiste unie de Franklin, dans le Tennessee, a réuni des centaines de personnes en deuil qui ont rendu hommage au défunt auteur-compositeur et chanteur. Pickler, 37 ans, n’a pas semblé participer à la cérémonie, qui a été retransmise en direct et peut être visionnée sur YouTube.

« Même si cette célébration a tardé à venir, il était nécessaire pour nous, ses parents, de faire face au choc de son décès et de nous adapter à cette vie sans notre fils bien-aimé », a écrit la famille de Jacobs dans un communiqué, selon People. revue.

« Ainsi, la célébration de la vie de Kyle a été créée et présentée de manière réfléchie et approfondie pour honorer au mieux la façon dont Kyle a vécu sa vie. »

« Kyle était un amoureux de la vie ! » » la déclaration a continué. « Il aimait sa famille et ses amis, et il montrait sincèrement son amour et apportait de la joie à d’innombrables personnes qu’il ne connaissait même pas. Des souvenirs continuent de nous revenir quotidiennement. Il était connu pour son esprit authentique et humble et sa capacité à toucher les autres. la vie en un instant.

« Nous aimerions remercier tous ceux d’entre vous qui ont contribué à la célébration, à commencer par les conseils, l’amour, la prière et le professionnalisme de notre famille ecclésiale.

« Deuxièmement, nous souhaitons remercier tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cet événement. Les histoires racontées, les chansons chantées et l’amour partagé témoignent de Kyle et de la façon dont il a réussi à rassembler les gens dans l’amitié, le travail et le plaisir !

La cérémonie s’est ouverte par une invitation à la prière du fondateur de Curb Records, Mike Curb, qui a partagé des mots de souvenir pour Jacobs. Le service comprenait des discours émouvants et des performances musicales de la famille, des amis et des collègues de Jacobs. La célébration de la vie s’est terminée par sa chanson « You Are With Me ».

Le 17 février, un représentant du département de police de Nashville a confirmé dans une déclaration à Fox News Digital que Jacobs avait été retrouvé « décédé d’une balle apparemment auto-infligée dans une chambre/un bureau à l’étage ».

Selon le communiqué, Pickler « a rapporté qu’elle s’était réveillée peu de temps plus tôt, qu’elle n’avait pas vu son mari et avait commencé à le chercher. Après qu’elle et son assistant personnel n’aient pas pu ouvrir la porte de la chambre/du bureau à l’étage, l’assistant a téléphoné au 911. « .

Un rapport d’autopsie a confirmé que la cause du décès de Jacobs était un suicide, selon le magazine People. Selon le média, les résultats toxicologiques ont révélé que Jacobs n’avait aucun médicament dans son organisme au moment de son décès, bien qu’il ait eu des antécédents de « pseudoses convulsives, d’hémorragies gastro-intestinales, d’enzymes hépatiques élevées et de consommation chronique d’alcool ».

Six mois après la mort de Jacobs, Pickler a rompu son silence dans une déclaration au magazine People.

« L’une des plus belles leçons que mon mari m’a enseignée était, en cas de crise, si vous ne savez pas quoi faire : ‘Ne faites rien, restez tranquille.’ J’ai choisi de suivre ses conseils », a déclaré le star du pays a déclaré en août.

« Merci à ma famille, mes amis et mes supporters, pour les innombrables lettres, appels et messages que vous m’avez envoyés.

« Cela a vraiment touché mon âme et cela m’aide à traverser la période la plus sombre de ma vie. Comme beaucoup d’entre vous me l’ont dit, vous êtes tous dans mes prières. »

À l’époque, Pickler avait déclaré au média qu’elle prévoyait un « mémorial intime pour mon mari, qui aura lieu plus tard cet automne », ajoutant « c’est ce que Kyle aurait voulu. Amour et bénédictions, Kellie ».

Pickler et Jacobs ont annoncé leurs fiançailles après un an et demi de relation en 2010. Ils se sont mariés lors d’une cérémonie surprise le jour du Nouvel An en 2011.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou au 1-800-273-TALK (8255).