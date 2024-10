Kyle Hamilton fait l’éloge du coin sous-estimé des Ravens Brandon Stephens

Kyle Hamilton, la sécurité All-Pro des Ravens de Baltimore, a pris la défense du demi de coin Brandon Stephens, le qualifiant de « l’un des joueurs les plus sous-estimés de cette ligue ». Malgré d’importants défis en matière de défense contre la passe cette saison, Hamilton insiste sur le fait que les compétences et les compétences techniques de Stephens méritent une plus grande reconnaissance. Le secondaire des Ravens est en difficulté en tant qu’unité, mais Hamilton estime que Stephens fait constamment preuve de sang-froid et d’une solide technique sous pression, ce qui passe souvent inaperçu au milieu des problèmes défensifs de l’équipe.

En chiffres

Brandon Stephens a cédé 13,2 verges par réussite et une note de passeur de 100,8 lorsqu’il est ciblé.

Il cède moins d’un mètre d’écart sur 50 % de ses cibles, le taux le plus élevé de la NFL.

Parmi les défenseurs ciblés au moins 20 fois, Stephens se classe troisième pour la distance moyenne du receveur lorsque la passe arrive (1,7 yards).

Oui, mais

Malgré les éloges d’Hamilton, les preuves montrent que Stephens a connu de grandes difficultés, se faisant souvent brûler par les receveurs lors des matchs. La défense des Ravens a accordé le deuxième plus grand nombre de verges par la passe dans la NFL et détient le record de la ligue pour plus de 20 verges complétées, mettant en évidence des problèmes systémiques au-delà de la performance individuelle.

État des lieux

Le secondaire des Ravens a accordé 1 789 verges par la passe, se classant au deuxième rang de la NFL.

Hamilton demeure le joueur hors pair du secondaire, excellant dans diverses situations défensives.

D’autres valeurs de sécurité comme Marcus Williams ont sous-performé, contribuant à une rupture de la cohésion défensive globale.

Quelle est la prochaine étape

Si les Ravens veulent améliorer leur défense contre la passe, ils doivent combler les lacunes dans l’exécution collective de leur secondaire. Des évaluations continues des performances des joueurs, y compris de Stephens, pourraient conduire à des ajustements stratégiques lors des prochains matchs.

Conclusion

Le soutien de Kyle Hamilton à Brandon Stephens met en lumière la complexité des rôles défensifs. Même si les compétences individuelles peuvent briller, les Ravens doivent unifier leurs stratégies défensives pour atténuer les défis continus et améliorer la performance globale de l’équipe.