Kyle Hamilton défend le joueur « sous-estimé » des Ravens

Getty Kyle Hamilton a pris la parole pour défendre un membre en difficulté du champ arrière défensif des Ravens de Baltimore.

Arrêter la passe a été un problème majeur pour les Ravens de Baltimore en 2024, mais Kyle Hamilton ne croit pas que Brandon Stephens soit en faute. En fait, la sécurité All-Pro Hamilton estime que le demi de coin en difficulté Stephens mérite plus de respect pour ce qu’il met en film.

Hamilton a qualifié Stephens de « l’un des joueurs les plus sous-estimés de cette ligue – pas seulement un corner ». C’est son travail semaine après semaine ; nous lui demandons beaucoup de le faire, et il le fait. … Si vous connaissez le football et que vous le regardez de près, vous pouvez apprécier ce qu’il fait. Il est vraiment l’un des corner les plus techniques de la NFL que nous ayons dans notre ligue. C’est impressionnant de voir à quel point il est patient et calme sur une base de play-in et play-out. Sa technique ne change jamais, et il a une mentalité de jeu unique, et c’est amusant de jouer avec lui. par Ryan Mink, directeur éditorial de Ravens.com.

Kyle Hamilton a donné son 💐 à Brandon Stephens hier : « Je pense qu’il est l’un des joueurs les plus sous-estimés de cette ligue – pas seulement un corner. C’est son travail semaine après semaine ; nous lui demandons beaucoup de le faire, et il le fait. … Si vous connaissez le football et que vous le regardez de près,…

C’est un grand éloge pour un corner qui a été régulièrement brûlé au cours de six matchs cette saison. Malheureusement pour les Ravens, les problèmes de Stephens ne sont pas une anomalie dans un secondaire régulièrement trié chaque semaine.

Malgré les problèmes, d’autres chiffres fournissent une lueur d’espoir improbable pour la défense contre la passe chancelante de Stephens et Baltimore.

Brandon Stephens joue mieux que prévu

En apparence, Stephens se débat énormément. Le professionnel de quatrième année a cédé 13,2 verges par réussite et une note de passe de 100,8 lorsqu’il était ciblé, selon Référence du football professionnel.

Ces chiffres révèlent des temps difficiles pour Stephens, mais les statistiques sous-jacentes suggèrent le contraire. Des statistiques cachées comme celle de Stephens donnant « moins d’un mètre de séparation sur 50 % de ses cibles en tant que défenseur le plus proche cette saison, à égalité pour le taux le plus élevé de la NFL ». par vison.

Il existe d’autres paramètres en faveur de Stephens. Y compris celui décrit par Giana Han de la bannière de Baltimore: « Parmi les défenseurs qui ont été visés au moins 20 fois cette saison, Stephens se classe troisième pour la distance moyenne la plus basse du receveur lorsque la passe arrive (1,7 yards). »

Stephens semble rendre les choses difficiles pour les receveurs. Le problème est que les quarterbacks répondent au défi en réalisant des lancers précis avec des captures spéciales pour vaincre la couverture collante.

Les deux choses ont laissé Stephens battu après que Jayden Daniels ait trouvé Terry McLaurin pour un atterrissage improbable lorsque les Ravens ont battu les Washington Commanders 30-23 lors de la semaine 6.

Parfois, un cornerback peut tout faire correctement et quand même perdre son match. C’était l’un de ces moments, mais la malchance à elle seule n’explique pas toutes les difficultés endurées par Stephens et le champ arrière défensif des Ravens.

Kyle Hamilton, un seul point positif dans un secondaire en difficulté

Hamilton est peut-être le seul membre de ce secondaire qui a émergé avec un certain crédit dès les premières semaines de la campagne. Les Corbeaux ont encore permis 1 789 vergesdeuxième de la NFL, ainsi qu’un record de 28 passes complétées de plus de 20 verges, mais Hamilton apporte toujours la chaleur.

Il a été l’homme de main qui a veillé à ce que les receveurs paient un lourd tribut pour avoir soutenu la couverture des Ravens. Hamilton a également réalisé des passes défensives admirables devant la dernière ligne de défense de Baltimore, obtenant la meilleure note « contre les écrans depuis 2022 ». selon PFF BAL Corbeaux.

Le joueur défensif le mieux noté contre les écrans depuis 2022 : Kyle Hamilton – 94,3 😈

Hamilton tire le meilleur parti de ce système défensif, mais d’autres ont du mal à exécuter ses concepts de base. D’autres, dont son collègue de sécurité Marcus Williams, qui a été présenté comme un candidat d’évasion par l’entraîneur-chef John Harbaugh, mais qui continue de se perdre dans les moments clés.

Williams n’était pas en position lorsque McLaurin a réussi son premier touché. Comme Samuel Njoku, animateur du podcast « Ravens Talk » l’a souligné, être au mauvais endroit est « un thème récurrent pour 32 personnes jusqu’à présent cette année ».

Brandon Stephens est choisi deux fois. Une de ces fois par un Corbeau. Jayden Daniels n’a pas trompé Marcus Williams comme tout le monde le pensait au départ. Il s’est juste fait prendre hors de position lorsque Terry s’est libéré. Un thème courant pour 32 personnes jusqu’à présent cette année.

#Corbeaux #RavensFlock #Commandants

Cette pièce, y compris la partie où Stephens s’est perdu dans la circulation, est typique des pannes que connaissent les Ravens à l’arrière. Les performances individuelles sont solides, mais la compétence collective échappe encore à ce secondaire.