Kyle Dubas absent en tant que directeur général des Maple Leafs après une sortie anticipée des séries éliminatoires

Kyle Dubas est absent en tant que directeur général des Maple Leafs de Toronto.

L’équipe a déclaré vendredi qu’elle « se sépare » de l’exécutif de 37 ans, dont le contrat devait expirer le 30 juin.

« J’aimerais remercier Kyle pour son dévouement indéfectible au cours des neuf dernières saisons avec l’organisation, y compris ses cinq dernières en tant que directeur général », a déclaré vendredi le président des Leafs, Brendan Shanahan, dans un communiqué. « Kyle a favorisé une excellente culture au sein de notre vestiaire et de notre personnel, et a constamment poussé à rendre notre équipe meilleure d’une saison à l’autre. »

Shanahan devait s’adresser aux médias vendredi après-midi à la Scotiabank Arena.

Les Leafs ont remporté une série éliminatoire pour la première fois en près de deux décennies ce printemps lorsqu’ils ont vaincu le Lightning de Tampa Bay avant de se retirer face aux outsiders des Panthers de la Floride dans un deuxième tour décevant.

REGARDER | Maple Leafs éliminés par les Panthers dans le cinquième match :

Le gagnant du cinquième match des Cousins ​​en prolongation donne la victoire aux Panthers contre les Maple Leafs Nick Cousins ​​a marqué lors de la première prolongation pour donner à la Floride une victoire de 3-2 dans le quatrième match contre Toronto, éliminant les Maple Leafs 4-1 dans la série.

Un Dubas ému a déclaré lundi lors de sa conférence de presse de fin de saison qu’il n’était pas sûr de continuer en tant que directeur général, citant le stress de sa jeune famille.

Les fans ne devraient pas s’attendre à ce que Dubas rejoigne un autre club à court terme.

« Je n’ai définitivement pas envie d’aller ailleurs », a-t-il ajouté lors de ce qui s’est avéré être sa dernière présence médiatique en tant que directeur général. « Ce sera soit ici, soit il faudra du temps pour recalibrer [and] réfléchissez… mais vous ne me verrez pas apparaître la semaine prochaine ailleurs.

« Je ne peux pas mettre [my family] à travers ça après cette année. »

Avec Toronto depuis 2014

Dubas a rejoint les Leafs en 2014 en tant que directeur général adjoint à 28 ans et a dirigé les Marlies de Toronto de la Ligue américaine de hockey jusqu’à un titre de la Coupe Calder en 2018.

Il a succédé à Lou Lamoriello en tant que directeur général de Toronto en mai 2018 dans le cadre d’un plan de relève sous la direction de Shanahan.

Les Leafs ont connu une traction sans précédent en saison régulière sous Dubas – considéré comme un jeune esprit de hockey brillant avec une approche avant-gardiste de l’analyse – au cours de ses cinq années à la tête.

Toronto a établi des records d’une saison pour les victoires et les points, et est allé 221-109-42 dans son mandat. Dubas n’a pas non plus hésité à faire de grands changements – il a congédié l’entraîneur-chef Mike Babcock, vainqueur de la Coupe Stanley, en novembre 2019 et l’a remplacé par Sheldon Keefe – mais a eu du mal à trouver le bon mélange dans les séries éliminatoires jusqu’au printemps.

Les Leafs ont perdu en sept matchs contre Boston en 2019, sont tombés contre Columbus lors du tour de qualification nécessaire à la pandémie de 2020 et ont perdu une avance de 3-1 contre Montréal lors d’un effondrement désastreux en 2021 avant de se montrer prometteurs dans une défaite serrée en sept matchs contre Tampa. en 2022 qui a préparé le terrain pour la percée du mois dernier.

Dubas a offert un soutien indéfectible au soi-disant «Core Four» de talents offensifs de Toronto composé d’Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares et William Nylander.

« En tant que personne, il a été incroyable tout au long de mon séjour ici », a déclaré Marner à propos de Dubas après l’élimination des Leafs par la Floride. « Certainement une personne spéciale à avoir autour. Il se soucie beaucoup de ses joueurs et de son personnel.

« Quelque chose que nous sommes tous assez chanceux d’avoir. »

REGARDER | Les Leafs remportent leur 1ère série éliminatoire en 19 ans :

Le vainqueur de Tavares en prolongation contre Lightning dans le match 6 fait passer les Maple Leafs au 2e tour John Tavares, de Toronto, a marqué le but gagnant de la série en prolongation contre Tampa Bay samedi soir, donnant aux Maple Leafs une victoire de 2-1 et une victoire de 4-2 en série.

Noyau 4

Son premier grand succès a été d’attirer Tavares, qui a grandi juste à l’ouest de Toronto, avec un contrat de sept ans de 77 millions de dollars américains en agence libre après seulement quelques mois de travail.

Une négociation difficile avec Nylander – l’ailier a raté les deux premiers mois de la saison 2018-19 – a suivi avant de finalement signer une prolongation de six ans d’une valeur de 45 millions de dollars en décembre suivant.

Cela a préparé le terrain pour que Matthews signe une prolongation de cinq ans d’une valeur d’un peu moins de 58,2 millions de dollars en février 2019.

Marner a ensuite été payé sept mois plus tard avec un pacte de 65,4 millions de dollars sur six ans alors que Toronto attribuait environ la moitié de son plafond salarial à quatre étoiles.

Dubas a également effectué un certain nombre d’échanges et n’a pas hésité à changer de cap, réalisant très tôt que Toronto avait besoin de plus de courage et d’expérience en séries éliminatoires.

Il a acquis les champions de la Coupe Stanley Jake Muzzin en 2019 et Ryan O’Reilly en 2023 dans le but d’aider les Leafs à franchir le cap.

Serré contre la casquette, Dubas a également trouvé des joueurs dans la corbeille, y compris l’attaquant vétéran Jason Spezza et le produit de sa ville natale Michael Bunting.

Délai commercial rénovations

Dubas a refait la liste avant la date limite des échanges de cette saison en ajoutant O’Reilly, Noel Acciari, Luke Schenn et Jake McCabe, poursuivant une tendance de choix au repêchage se dirigeant vers une aide immédiate.

Il a également eu sa juste part de ratés, à savoir la signature du gardien de but Petr Mrazek et l’échange du gardien Matt Murray, souvent blessé.

Le centre de distribution Nazem Kadri – suspendu deux fois en séries éliminatoires avec Toronto – au Colorado pourrait être justifié à l’époque, mais il est devenu un contributeur clé dans la victoire de la Coupe de l’Avalanche en juin dernier.

Nick Foligno, quant à lui, s’est blessé et n’a joué que 11 matchs pour les Leafs après avoir été acquis à la date limite de 2021.

Dubas a semblé enfin réussir ce printemps lors de la victoire en six matchs des Leafs contre Tampa qui a exorcisé une génération de démons des séries éliminatoires, mais le triomphe catégorique de la Floride 4-1 au deuxième tour a vu la plupart de ces bonnes vibrations s’estomper rapidement.

Bien qu’il n’ait pas été en mesure de débloquer une formule gagnante à Toronto, la passion du directeur général n’a jamais été remise en question.

Dubas a été filmé en train de mâchouiller avec les fans de Lightning dans cette série ce printemps, célébrant sauvagement les Leafs ayant finalement dépassé le premier tour et jetant une bouteille d’eau de dégoût lors de la défaite des Panthers.

« Je suis une personne émotive », a déclaré Dubas dans ses dernières remarques aux médias en tant que directeur général. « Je suis profondément passionné … Je sais que certaines personnes pourraient ne pas l’aimer ou s’en soucier.

« Mais c’est moi. »