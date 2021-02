2021 pourrait être l’année Kyle Cooke et fiancée Amanda Batula enfin dire « je fais »?

La Maison d’été Les stars ont été contraintes de reporter leur mariage l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Maintenant, Kyle partage une mise à jour sur leurs espoirs de finalement marcher dans l’allée plus tard cette année si les protocoles de sécurité COVID-19 s’améliorent.

« Je vais littéralement parler au propriétaire de la salle demain », a déclaré Kyle à E! Nouvelles exclusives tout en faisant la promotion de la saison cinq de cette semaine Maison d’été. « J’ai l’impression que beaucoup de gens sont dans ce piège 22. Vous avez tout cet argent, la plupart des gens ne sont probablement même pas fiancés depuis plus de deux ans. Mais oui, c’est stressant, cela ajoute plus de stress à l’équation. et nous essayons juste de le comprendre. Il y a beaucoup d’inconnues et notre mariage a été techniquement reporté et au moment où notre nouvelle date arrive, c’est un peu comme si je ne sais pas si suffisamment de choses ont changé. Nous aurons attendre et voir. «