Kyle Chandler, lauréat d’un Emmy, est en pourparlers pour jouer Hal Jordan dans la série Green Lantern de HBO – Rapport

DC Studios se rapproche un peu plus de la création de sa Justice League, puisque l’acteur Kyle Chandler serait en pourparlers pour jouer dans la prochaine série Max Green Lantern, Lanterns.

Les détails sur les dernières nouvelles du casting de super-héros proviennent de Date limite qui affirme que Chandler est actuellement en négociation pour potentiellement incarner Hal Jordan dans la série. S’il obtenait le rôle, ce ne serait que le dernier ajout à une solide programmation, qui comprend le créateur de Lost et Watchmen, Damon Lindelof, le vétéran d’Ozark Chris Mundy et la légende de DC Comics Tom King.

Kyle Chandler pourrait jouer Hal Jordan dans le prochain spectacle de Max, Lanterns.

Chandler a commencé sa carrière d’acteur à la fin des années 80. Il s’est depuis fait un nom en jouant dans des projets comme le film King Kong de Peter Jackson en 2005, Argo, Game Night, Le Loup de Wall Street, Godzilla : Roi des monstres et, plus récemment, Slumberland de Netflix. Il a également prêté sa voix à un certain nombre de séries animées au fil des ans, notamment Family Guy, King of the Hill et Robot Chicken. S’il décroche le rôle du dernier Green Lantern de DC, il rejoindra l’équipe aux côtés de Nathan Fillion, qui apparaîtra dans le film Superman de l’année prochaine dans le rôle de Guy Gardner .

Lanterns vise à ouvrir la voie aux Green Lanterns pour faire leurs débuts dans le DCU remanié de James Gunn et Peter Safran. La série Max de huit épisodes a été annoncé début 2023 et a reçu le feu vert officiel Le film a été diffusé en juin dernier. Il se concentrera sur Hal et son homologue du Lantern Corps, John Stewart, dans ce que Gunn a décrit comme une histoire de « mystère de type True Detective ». Deadline indique que la recherche de John Stewart est « toujours en cours ».

Voici le logline officiel via HBO.

La série suit la nouvelle recrue John Stewart et la légende des Lanternes Hal Jordan, deux flics intergalactiques entraînés dans un sombre mystère terrestre alors qu’ils enquêtent sur un meurtre au cœur de l’Amérique.

Lanterns avance progressivement vers l’avenir mais n’a actuellement aucune date de sortie. Mundy a été choisi comme showrunner, avec Lindelof et King choisis comme co-scénaristes et producteurs exécutifs. En attendant de voir comment DC prévoit de faire exister sa série Green Lantern, vous pouvez lire sur la première série du reboot DCU, Creature Commandos, qui est dont la première est prévue en décembre . L’univers de la bande dessinée va coup d’envoi dans le monde du cinéma avec Superman en juillet 2025 mais vous pouvez voir la gamme complète de tout ce que DC a en préparation ici .

Michael Cripe est un contributeur indépendant chez IGN. Il a commencé à écrire dans le secteur en 2017 et est surtout connu pour son travail sur des sites tels que The Pitch, The Escapist, OnlySP et Gameranx.

