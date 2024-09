Kyle Chandler jouera Hal Jordan dans la série Green Lantern de HBO

La série DC de HBO Lanternes a trouvé son Hal Jordan.

Le lauréat d’un Emmy, Kyle Chandler, devrait incarner le membre légendaire du Green Lantern Corps dans la série, selon des sources Le Hollywood Reporter. Le spectacle sera le premier rôle de la série pour le Lumières du vendredi soir star depuis le drame de Showtime de 2022 Super gonflé.

Lanternesqui a obtenu une commande directe en juin après des années de développement, est signée Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen, Lost) et Tom King, scénariste de comics lauréat du prix Eisner. Le trio coécrit et produit la série, Mundy étant le showrunner.

La série, qui fait partie de la chaîne HBO, est en train de procéder à un casting et de recruter des réalisateurs. Le tournage de la série devrait avoir lieu de janvier à juin prochain à Atlanta.

Lanternes est décrit comme ayant un caractère granuleux, Véritable détective L’histoire se concentre sur Jordan qui encadre à contrecœur un jeune Lantern, John Stewart, qui dans l’histoire de l’édition DC a été l’un des premiers super-héros noirs de la société. L’histoire voit les deux personnages enquêter sur un meurtre lié à la Terre avec des implications plus vastes. Des sources affirment que DC et les producteurs recherchent un acteur jeune et plus frais pour le rôle à jouer face à un nom plus âgé et plus connu.

DC cherchait initialement une star de cinéma pour incarner Jordan et avait discuté avec Josh Brolin, qui a finalement abandonné. Et bien que des rumeurs circulaient selon lesquelles des acteurs tels que Chris Pine ou Ewan McGregor seraient les prochains sur la liste, il s’est avéré que ce n’était en fait qu’un vœu pieux.

HBO a refusé de commenter.

Chandler s’est fait connaître grâce à son rôle de coach Eric Taylor dans la série télévisée Friday Night Lights, diffusée sur NBC de 2006 à 2011 et récompensé par un Emmy. Il est revenu à la série avec le thriller Netflix Lignéece qui lui a valu deux nominations aux Emmy Awards. Ces dernières années, il a joué dans des films de toutes tailles, parmi lesquels Godzilla : le roi des monstres et Godzilla contre Kong ainsi que le biopic de Neil Armstrong réalisé par Damien Chazelle Premier Homme.

Il est représenté par Gersh.