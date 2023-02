Kyle Busch parle de travailler avec Richard Childress, troisième place dans Clash

Par Austin Green

LOS ANGELES – Kyle Busch a terminé dans le top trois au Clash au Coliseum pour la deuxième année consécutive – mais l’a fait avec une nouvelle équipe, faisant ses débuts pour Richard Childress Racing après avoir signé avec l’équipe en septembre dernier. Personne ne s’attendait à cette décision lorsque Childress, propriétaire et homonyme de l’équipe, Busch tristement frappé lors d’une altercation en 2011.

Les deux hommes ont clairement indiqué lorsque Busch a été présenté comme membre du RCR en septembre qu’ils avaient oublié le passé. Après la course de dimanche, Busch a fait l’éloge de son partenariat avec son nouveau coéquipier Austin Dillon, petit-fils de Childress.

“Austin et moi avons travaillé dur aujourd’hui pour travailler ensemble [and sharing] toutes les informations pour nous placer dans les meilleurs endroits possibles », a déclaré Busch. « Bonne collaboration entre le groupe RCR.

Dillon et Busch ont terminé respectivement deuxième et troisième de l’édition 2023 du Clash, échangeant leurs places par rapport à l’année dernière. Martin Truex Jr., de l’ancienne équipe de Busch chez Joe Gibbs Racing, a remporté la course.

“Kyle m’a aidé à la fin”, a déclaré Dillon. “Il savait que nous avions une voiture rapide, alors il m’a laissé essayer de tirer sur Martin. C’était bien, alors j’espère que je pourrai rendre la pareille quand nous irons à Daytona. Nous travaillons bien ensemble. C’est un bon début pour tous nous.”

Malgré le rôle de soutien de Dillon dans l’incident de 2011 entre Childress et Busch – Childress a remis sa montre à son petit-fils avant de mettre Busch dans une prise de tête et de le frapper – Dillon a joué un rôle majeur dans le recrutement de Busch au RCR pendant l’intersaison. Busch et Dillon pensent tous deux que le partenariat continuera de prospérer alors que la saison NASCAR 2023 démarre pleinement.

“Nous avons bien travaillé ensemble tout ce week-end en dehors de la piste, sur la piste, et avons eu l’opportunité de pouvoir prendre soin les uns des autres lors de quelques redémarrages”, a déclaré Busch. “C’est juste un bon présage pour un excellent travail d’équipe et un bon esprit sportif de notre part, alors continuons sur cette lancée.”

Dillon s’y attendait, affirmant qu’il avait remarqué des similitudes entre lui et Busch en regardant Busch de loin au fil des ans.

“La façon dont il aborde la configuration d’une voiture et tout, je pense que nous sommes en fait assez proches”, a déclaré Dillon. “C’est donc bien de pouvoir, espérons-le, travailler à partir de cela, et nous ne pourrons que construire à partir de cela au fur et à mesure que nous irons et trouver ces endroits où, lorsque nous aurons une bonne course, où dois-je être installé- sage par rapport à lui pour faire écho à cela.”

Busch a parlé de l’expérience d’avoir un propriétaire d’équipe lui parlant via son casque pendant la course, quelque chose qui ne s’est jamais produit chez Joe Gibbs Racing (“Je pense qu’ils se sont déconnectés [Gibbs’] bouton il y a longtemps”, a plaisanté Busch), et a estimé qu’il était justifié de ne pas riposter immédiatement après que le vainqueur du Clash 2022, Joey Logano, l’ait fait tourner au 86e tour.

“Richard, je sais qu’il a tendance à s’emballer un peu ici de temps en temps”, a déclaré Busch. “C’était bien. Il est venu à la radio et il a dit, ‘[Logano] juste à fond vous a traversé », et je me dis:« Eh bien, qu’est-ce que tu veux que je fasse à ce sujet? Croyez-moi, j’ai commencé derrière [Logano] quelques fois au redémarrage et je n’ai jamais vraiment eu de grande chance. J’aurais probablement pu le faire, mais il était plus important d’aller de l’avant que de riposter.”

Busch a juré de se venger de Logano, affirmant qu’il devait “quelques-uns” au membre de l’équipe Penske. Mais Dillon sait quelle sera la principale priorité de Busch pour les courses à venir – et les éventuelles futures éditions du Clash au Coliseum.

“Je pense que nous aimerions tous les deux être dans la même position”, a déclaré Dillon. “C’est ce que j’ai appris de Kyle en peu de temps. Nous devons gagner, c’est donc l’objectif principal.”

