Kyle Ambrose et Batavia passent devant Lake Park lors du match d’ouverture à domicile – Shaw Local

BATAVIA – Alors que le receveur large de Batavia, Kyle Ambrose, se dirigeait sur la pointe des pieds dans le coin de la zone des buts tout en transportant une passe de touché de Ryan Boe, le senior a vécu l’un de ces moments sportifs inoubliables.

Ce fut l’un des moments forts d’un énorme effort des Bulldogs, qui ont sauté tôt sur Lake Park et ont submergé les Lancers 42-0 lors d’un match de la Conférence DuKane le 16 septembre à Batavia.

“L’année dernière, je n’ai pas pu jouer parce que je me suis cassé le dos et que j’ai raté toute la saison”, a déclaré Ambrose. “Cette année est mon année de retour et c’était mon premier match de départ aujourd’hui ici à la maison. Je suis sorti et j’ai essayé d’aider l’équipe.

La réception de touché de 4 verges d’Ambrose était le cinquième score de Batavia en première mi-temps alors que les Bulldogs menaient 35-0 à la mi-temps.

“Nous avons joué une très bonne première mi-temps”, a déclaré l’entraîneur de Batavia, Dennis Piron. “Nous avons eu une excellente semaine d’entraînement après quelques semaines difficiles – nous avons commencé tard contre Lincoln-Way East et la semaine dernière [against Wheaton North], on se sentait vraiment bien jusqu’aux dernières minutes et puis boum. Les enfants auraient pu baisser la tête mais ils s’entraînent extrêmement bien. Ils ont fait un travail remarquable pour rebondir.

Les Bulldogs ont sauté sur les Lancers dès le départ. Après avoir forcé les Lancers à lancer sur la possession d’ouverture du match, Ryan Whitwell a marqué le premier de ses trois touchés dans la nuit à trois mètres.

Après avoir forcé une autre possession rapide de Lake Park, les Bulldogs ont de nouveau marqué rapidement, cette fois lors de leur premier jeu, une course de 50 verges de Boe.

“Nous sommes sortis bien en courant le ballon et nous avons obtenu de bons blocs vers le bas pour obtenir de bonnes courses pour Ryan Whitwell”, a déclaré Ambrose. “Nous attendions cela [the home opener]. Je me souviens d’être allé aux soirées BYF (Batavia Youth Football) quand j’étais enfant. C’était génial de venir aux jeux.

Les Bulldogs ont reçu un effort bien équilibré, affichant un jeu blanc inspiré par une paire d’arrêts au quatrième essai en première mi-temps.

“Nous avons tout fait fondamentalement sain ce soir, donc c’est comme ça que nous jouons quand nous sommes fondamentalement sains”, a déclaré le secondeur junior de Batavia Ben Fiegel. “Nous avons affronté de très bonnes équipes et au cours des deux dernières semaines, nous aurions dû nous montrer plus durs et faire des choses, alors nous les avons corrigées pour ce match.”

Lake Park a retardé Batavia de marquer son sixième touché et de démarrer le chronomètre jusqu’au début du quatrième quart.

“J’ai l’impression que nous ne sommes pas vraiment prêts à jouer”, a déclaré l’entraîneur de Lake Park, Chris Kirkpatrick. “Je pense que c’était un peu l’idée, mais je suis fier des gars qui n’ont pas abandonné. Nous sommes à un stade de notre programme où je pense que nous essayons de nous transformer en une culture de championnat et je pense que (Batavia) est une équipe qui a une culture de championnat. Mais je suis très fier de mes gars. Ils n’abandonnent jamais, les entraîneurs n’abandonnent jamais ce soir et il y a des choses laides que nous verrons dans le film, mais aussi des choses que nous allons adorer les enfants et leur dire comment ils s’améliorent.