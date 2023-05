Kyla Pratt adopte une tenue décontractée à la première de « Little Mermaid »

Bien dans sa peau.

Nous nous aimons certains Kyla Pratt qui a fait l’objet de critiques en ligne pour avoir porté une tenue décontractée aux stars La petite Sirène première mondiale à Hollywood.

La star sans âge a choisi le confort plutôt que le glamour fastueux, ce qui a dérangé les pauvres âmes malheureuses sur Internet qui ont ombragé l’actrice sans problème alors qu’elle marchait sur le tapis avec ses adorables filles.

Nous n’en avons aucune idée, mais Kyla était tout sourire avec ses filles lors de l’événement exclusif.

Je viens de passer une soirée cinéma avec mes filles à la première mondiale de #La petite Sirène 🥹😭 Nous avons adoré chaque minute @HalleBailey sera pour toujours notre Petite Sirène 💙 – Kyla Pratt (@KylaPratt) 9 mai 2023

« Je viens de passer une soirée cinéma avec mes filles à la première mondiale de #TheLittleMermaid », a écrit l’actrice apparemment indifférente après la première. 😭 Nous avons adoré chaque minute @HalleBailey sera à jamais notre Petite Sirène 💙.

Ailleurs sur le tapis animé a été certifiée princesse Disney Halle Bailey qui avait l’air absolument magnifique dans une robe métallique Valdrin Sahiti qui était parfaite pour l’occasion mémorable.

Aussi dans le mélange était fière soeur Chloé Bailey, Kelly Rowland, Marsaï Martinet bien d’autres avec le majestueux Migo Compenser et ses adorables mini-Ariels qui font sensation sur le tapis bleu.

Un mois après avoir porté un look inspiré de MJ à Rolling Loud, le rappeur élégant a de nouveau canalisé le roi de la pop tout en escortant ses filles Kalea, 8 ans, et Kulture, 4 ans, qui ont étourdi dans des robes de princesse assorties à leur père.

Kulture rencontre Halle Bailey pour la première fois à #La petite Sirène première. 🥹✨ pic.twitter.com/x2WS41NOR9 — Compte de fans | #BLM 💎❤️‍🔥 (@BardiUpdatess) 9 mai 2023

Selon le synopsis officiel du film, «La petite Sirène est l’histoire réinventée de la belle et fougueuse jeune sirène Ariel avec une soif d’aventure qui aspire à en savoir plus sur le monde au-delà de la mer – et tout en visitant la surface – tombe amoureuse du fringant Prince Eric.

Alors qu’il est interdit aux sirènes d’interagir avec les humains, Ariel suit son cœur et conclut un accord avec la méchante sorcière de la mer Ursula, ce qui lui donne une chance de faire l’expérience de la vie sur terre tout en mettant finalement sa vie (et la couronne de son père) en danger.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous (et assurez-vous d’acheter vos billets pour le film dans les salles le 26 mai):

Que pensez-vous de la tenue de Kyla ? Pensez-vous que les réseaux sociaux en font trop ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur la première tenue de Kyla sur le dos.