Kyiv se prépare à la guerre nucléaire : Bunkers, go-bags et invitation à une orgie

KYIV, Ukraine – Si Kyiv est frappée par une bombe nucléaire, la plus grande crainte de Serhiy Dmytruk est qu’il survivra à l’explosion mais mourra quand même de faim, de soif ou de froid. Il a donc rassemblé ce qu’il appelle son “sac à dos nucléaire”, rempli de suffisamment de provisions et d’accessoires de survie pour le soutenir pendant une semaine.

Pavlo Huk, qui a constitué un pack similaire, aménage les sous-sols de sa maison et de son lieu de travail, et a loué une maison à la campagne, prévoyant de l’équiper d’un groupe électrogène, de nourriture et de carburant. Son inquiétude est que des amis et des parents qui ont ignoré la menace meurent parce qu’ils n’ont pas pris les mêmes précautions.

Natalia Sulima craint seulement d’être séparée de son fils de 5 ans, Misha, et elle l’a instruit sur l’importance de suivre les adultes dans un refuge chaque fois que les sirènes retentissent. Elle ne le laissera pas sortir sans sa propre version d’un sac à dos nucléaire, un sac d’école contenant un jouet Transformers, des collations et son livre préféré : “Le garçon qui vit avec des dragons”.

« Je ne peux pas croire que nous devons faire ça. Au 21e siècle », a déclaré Sulima.

À des degrés divers, les habitants de Kyiv envisagent la possibilité autrefois impensable que leur ville soit la cible d’une bombe nucléaire. Les références inquiétantes du président russe Vladimir Poutine selon lesquelles il est prêt à utiliser “tous les moyens nécessaires” pour gagner en Ukraine et les bavardages fréquents dans les émissions télévisées russes prônant l’utilisation d’armes nucléaires ont suscité des inquiétudes.

Les experts militaires estiment que le risque d’une frappe nucléaire est faible, et les responsables du Pentagone ont déclaré qu’ils ne voyaient aucune preuve que la Russie se préparait à en effectuer une. La menace a peut-être encore reculé après que Poutine a déclaré mercredi aux journalistes russes que la Russie n’était pas « devenue folle » sur la question des armes nucléaires et était consciente des graves implications de leur utilisation.

“Nous avons ces moyens, ils sont sous une forme plus avancée et moderne que ceux de n’importe quel autre pays nucléaire, c’est évident”, a déclaré Poutine, sans exclure que la Russie utilise un engin nucléaire. “Mais nous n’allons pas brandir ces armes comme un rasoir, courir à travers le monde.”

Cependant, pour de nombreux habitants de Kyiv, la capitale du pays que la Russie s’apprête à conquérir, les risques sont suffisants pour justifier au moins quelques plans d’urgence. La plupart des Ukrainiens n’étaient pas convaincus que la Russie envahirait, malgré les avertissements fréquents des États-Unis, a déclaré Dmytruk, et ont été stupéfaits lorsque la guerre a éclaté.

“Maintenant, tout le monde croit qu’il n’y aura pas de guerre nucléaire”, a-t-il déclaré. “Mais si la Russie veut le faire, la Russie le fera.” Il a ajouté: “C’est bien d’être préparé.”

Kyiv dispose déjà d’un réseau d’abris prêts pour le nucléaire sous la forme de son système de métro, qui a été construit par les Soviétiques pendant la guerre froide pour servir de bunkers nucléaires – y compris la station la plus profonde du monde, Arsenalna, à 346 pieds sous terre.

La province prépare 425 abris supplémentaires pour desservir les personnes vivant à l’extérieur de la ville, en les équipant de nourriture, d’eau et d’équipement radio, a déclaré le gouverneur régional de Kyiv, Oleksiy Kuleba,

Mais les abris n’auront pas de place pour tout le monde, a reconnu Kuleba, et ils fermeront leurs portes cinq minutes avant toute explosion prévue pour protéger les personnes à l’intérieur des retombées radioactives.

Pour tous les autres, le gouvernement a émis des conseils détaillés sur les mesures à prendre pour survivre :

Si vous êtes pris dans la rue, vous ne devez « en aucun cas » regarder l’explosion, qui pourrait rendre aveugle. Allongez-vous sur le sol, face contre terre, les pieds dans la direction de l’explosion. Couvrez toutes les parties exposées de votre corps; attendre que l’onde de choc passe ; notez dans quel sens souffle le vent. Ensuite, déplacez-vous dans une direction perpendiculaire à la direction du vent pour trouver une forme d’abri intérieur, de préférence une pièce intérieure.

Avant d’entrer dans la chambre, retirez vos vêtements de dessus et déposez-les dans un sac en plastique. Une fois à l’intérieur, scellez les portes et toutes les fenêtres avec du ruban adhésif. Apportez une radio et branchez-vous pour savoir quand vous pouvez sortir en toute sécurité, car il est peu probable que les réseaux mobiles fonctionnent.

Les conseils sont compliqués, et même s’ils sont suivis, les chances de survie ne sont pas élevées, a déclaré Yuliya Balashevka, qui dirige le Département de préparation aux situations d’urgence et de surveillance des rayonnements du Centre scientifique et technique d’État pour la sûreté nucléaire et radiologique à Kyiv.

Et sans connaître la taille de l’engin nucléaire qui pourrait être utilisé ou l’endroit où il pourrait frapper, il est difficile de savoir quels préparatifs faire, a déclaré Balashevka.

Le plus petit engin nucléaire tactique de Russie largué sur le centre de Kyiv laisserait de vastes pans de la ville intacts. Un appareil plus gros aurait un impact beaucoup plus dévastateur.

Quoi qu’il en soit, il y a de l’espoir, a déclaré Balashevka. Même avec une bombe plus grosse, il y aurait un écart de 5 à 15 minutes entre l’onde de choc et les retombées, laissant le temps aux survivants de l’explosion initiale de se mettre à l’abri. « Vous n’êtes pas sans espoir. Vous n’êtes pas confronté à une mort immédiate », a-t-elle déclaré.

C’est ce sur quoi Dmytruk compte avec les préparatifs qu’il a faits. Il suppose qu’il aura jusqu’à une heure pour rentrer chez lui, prendre son sac à dos et sprinter jusqu’à la station de métro la plus proche à plus d’un kilomètre.

Il a emballé suffisamment de nourriture séchée et d’eau pour durer une semaine, ainsi que des sous-vêtements thermiques, une cuisinière à gaz, un sac de couchage, des pilules d’iode, un appareil élaboré qui comprend une lampe de poche, une radio FM et un chargeur de liquidation. Il y a aussi une boussole pour aider à déterminer la direction du vent et une radio bidirectionnelle pour rester en contact avec des amis préparés de la même manière.

Tous les citoyens de Kyiv ne prennent pas la menace aussi au sérieux.

Une chaîne Telegram convoquant les habitants à une orgie sur une colline de Kyiv en cas de frappe nucléaire a attiré 15 000 abonnés avant d’être retirée de la plateforme de médias sociaux. Certains ignorent la menace, disant que s’il y a une grève, tout le monde mourra de toute façon, a déclaré Huk, qui s’inquiète pour ses amis. Il espère pouvoir loger tout le personnel et les clients du bar qu’il tient au sous-sol de l’immeuble et a ajouté un tire-bouchon à son sac à dos pour pouvoir accéder au vin qui y est entreposé.

Sulima et son mari espèrent avoir le temps de s’échapper dans une maison à la campagne qu’ils ont récemment louée. Ils gardent une réserve de matériel de survie dans le coffre de leur voiture et prévoient de l’apporter dans leur appartement s’ils n’ont pas le temps de fuir. « J’ai l’impression d’avoir fait tout mon possible pour être prête », a-t-elle déclaré.