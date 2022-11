Kyiv prévoit une évacuation totale en cas de perte d’électricité

L’Iran a nié avoir envoyé des drones en Russie pour une utilisation en Ukraine, et le Kremlin a nié avoir utilisé des drones iraniens pour attaquer des civils. Mais les appels internationaux à la responsabilité se sont multipliés alors que la Russie a mené des assauts meurtriers répétés.

L’Union européenne et la Grande-Bretagne ont imposé de nouvelles sanctions à l’Iran pour les drones d’attaque, et les États-Unis envisagent leurs propres sanctions en plus de celles déjà en place pour les problèmes d’armes nucléaires.