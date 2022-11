Kyiv installe plus de 1 000 points de chauffage dans la ville alors que la Russie cible l’électricité et l’eau de l’Ukraine

Deux femmes boivent du thé dans leur cuisine lors d’une panne de courant à Kyiv, en Ukraine, le 22 octobre 2022. (Paula Bronstein/Getty Images)

L’Ukraine fait face à une pénurie d’électricité, d’eau et de chaleur alors que la Russie cible son infrastructure énergétique.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que plus de 1 000 points de chauffage seront installés dans la ville.

Les stations ont des générateurs et des approvisionnements en eau, a-t-il dit.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré mercredi que plus de 1 000 points de chauffage seront installés dans la ville alors que la Russie continue de cibler l’énergie de l’Ukraine.

“En raison des attaques de missiles de l’agresseur contre des infrastructures critiques, nous envisageons différents scénarios de développement des événements”, a déclaré Klitschko. dit dans un message Telegram.

“Le pire est celui où il n’y aura pas du tout d’électricité, d’eau ou de chauffage urbain”, a-t-il ajouté. “Pour ce cas, nous préparons plus de 1 000 points de chauffage dans notre ville”,

Klitschko a déclaré que les stations auront non seulement des générateurs, mais aussi d’autres nécessités pour que les gens puissent “se réchauffer, boire du thé, recharger leurs téléphones et obtenir l’aide nécessaire”.

L’Ukraine fait face à une pénurie extrême d’électricité, d’eau et de chaleur après les forces russes lancé une série de frappes aériennes sur les centrales électriques et l’approvisionnement en gaz et en eau au cours des dernières semaines.

Les responsables ont déclaré que près de 40% de l’infrastructure énergétique de l’Ukraine avait été endommagée, selon The Associated Press.

La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donné son adresse vidéo nocturne dans l’obscurité, en disant : “Nous n’avons pas peur du noir. Les moments les plus sombres pour nous ne sont pas sans lumière, mais sans liberté.”

Un ministre ukrainien a également déclaré la semaine dernière que ceux qui ont fui le pays après l’invasion russe devraient rester à l’étranger afin que chacun puisse “survivre à l’hiver”. Al Jazeera a rapporté.

Cibler l’infrastructure énergétique de l’Ukraine est devenu un nouvel objectif de l’invasion russe au cours des dernières semaines.

Les attaques représentent un type de guerre différent de celui de la Russie, qui a perdu sur le champ de bataille face à l’Ukraine, et se déroule loin des lignes de front dans l’est de l’Ukraine, s’étendant loin à travers le pays jusqu’à la frontière occidentale de l’Ukraine avec d’autres pays européens. des pays.

Le maire de la ville occidentale de Lviv a dit La tactique de la Russie consiste à utiliser le froid comme une arme contre les Ukrainiens à l’approche des rudes mois d’hiver.