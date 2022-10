Kyiv exprime son défi après la frappe d’un missile russe au centre de la capitale

KYIV, Ukraine – Les premières explosions de la journée ont frappé à une intersection centrale pendant l’heure de pointe du centre-ville, tuant un policier qui se rendait au travail et laissant plusieurs voitures mutilées et en flammes près d’un complexe universitaire historique et du ministère de l’Éducation du pays. Un autre a frappé l’un des parcs les plus populaires de la capitale ukrainienne, laissant un cratère à côté d’une aire de jeux que la veille seulement était remplie d’enfants et de familles profitant d’un doux week-end d’automne.

Plus tard, il y a eu une explosion à côté d’un pont piétonnier et cyclable très apprécié des touristes. Une énorme boule de feu orange suivie d’un nuage de fumée blanche et noire a brièvement enveloppé mais n’a pas détruit la passerelle à fond de verre, qui offre une vue sur la ville et le Dniepr.

La vague de frappes aériennes russes qui a secoué Kyiv lundi matin a brisé des mois de calme, repoussant la ville au centre d’une guerre vieille de près de huit mois.

De nombreux rythmes normaux de la ville avaient repris après l’échec des efforts de la Russie pour envahir la capitale et renverser le gouvernement ukrainien au printemps dernier.

Et dans toute la ville lundi, les Ukrainiens ont exprimé leur colère et leur peur face aux frappes qui ont frappé des sites civils en représailles à une explosion samedi qui a endommagé le pont de Crimée, un lien hautement stratégique entre la Russie continentale et la région de Crimée annexée illégalement samedi.

Le pont est un conduit logistique clé pour l’armée russe et d’une grande valeur symbolique pour le président russe Vladimir Poutine. L’Ukraine n’a pas pris la responsabilité officielle de l’attaque du pont, mais Poutine a accusé les services spéciaux ukrainiens de l’avoir organisée.

De nombreux habitants de Kyiv ont également exprimé leur défi face à la probabilité d’attaques continues, que Poutine a menacées en se vantant d’une “frappe massive” contre l’Ukraine en représailles à l’attaque du pont.

Dans le centre de Kyiv, Ekateryna Puzanova était en train de décharger les livraisons du matin à l’épicerie où elle travaille lorsqu’une explosion géante a secoué le bâtiment, jetant des collègues au sol et la secouant si fort que le contenu de ses poches s’est répandu sur le sol.

Certains collègues se sont précipités dans une cuisine sans fenêtre; d’autres ont été jetés à terre.

Pyzonova, 46 ans, avait fui à Kyiv au début de la guerre depuis la région orientale de Donetsk, une zone que la Russie a illégalement annexée le mois dernier. Pyzonova, de plus en plus émue en pensant à son mari et à son fils, était résolue : elle resterait.

« J’ai déjà quitté ma place une fois, dit-elle. “Kyiv est notre maison maintenant.”

Dans tout Kyiv, les habitants ont déclaré qu’ils étaient mieux préparés après les premiers mois de la guerre, plus habitués à la routine du temps de guerre consistant à s’abriter, à nettoyer et à poursuivre leur vie.

Après l’invasion de Poutine le 24 février, une grande partie de la ville a dormi dans des abris ou des stations de métro pendant des semaines alors que les zones résidentielles subissaient régulièrement des tirs russes, jusqu’à ce que les forces d’invasion soient finalement forcées de battre en retraite après leur assaut raté sur la capitale.

Mais l’attaque de lundi a semblé franchir les frontières fixées par la Russie, alors que la frappe de missiles a frappé pour la première fois au cœur même de Kyiv, près des ministères, des rues piétonnes et des zones commerciales.

Les habitants de Kyiv qui pendant des mois avaient ignoré les sirènes des raids aériens se sont précipités dans les sous-sols, les pièces ou les couloirs protégés et en particulier les stations de métro souterraines profondes, considérées comme l’endroit le plus sûr pour attendre les attaques.

La station de métro Vokzalna, adjacente à la gare ferroviaire centrale de voyageurs de Kyiv, était bondée de centaines de personnes dans les heures qui ont suivi les premières explosions à Kyiv, certaines d’entre elles transportant des valises ou des animaux domestiques dans de petits transporteurs.

Olesya Rogatynska, 39 ans, venait d’arriver à Kyiv en train lundi matin après sept mois passés en Géorgie, où elle et sa famille avaient cherché refuge après la guerre. Avec Kyiv apparemment paisible pendant des mois, Rogatynska a pris la décision de revenir avec sa mère de 61 ans et son fils de 4 ans. Mais dès que son train est arrivé à Kyiv, ils ont été précipités dans la station de métro.

Des larmes ont coulé des yeux de Rogatynska pendant qu’elle parlait. “Je me sens terrifié maintenant. Je ne pouvais vraiment pas rester plus longtemps dans un autre pays, mais maintenant c’est risqué de rester à nouveau à Kyiv », a-t-elle déclaré. “Je n’ai aucune idée de ce qu’il faut faire ensuite.”

Rogatynska leva les mains avec incertitude en pensant à ses choix à venir. Elle a dit que sa famille l’attendrait chez elle à Kyiv et verrait ce que la nuit apporterait. Si d’autres grèves se produisent, a-t-elle déclaré, “je sauterai simplement dans la voiture avec mon fils et je conduirai en Pologne”.

Dans un magasin de vélos du centre de Kyiv, Oleksiy Milkovskiy faisait partie de ceux qui nettoyaient les décombres causés par une grève qui, comme l’a suggéré Poutine, semblait viser une importante centrale électrique de l’autre côté de la route.

L’explosion a soufflé les fenêtres des immeubles d’appartements et des bureaux adjacents.

Un grand immeuble de bureaux à proximité a été gravement endommagé, avec presque toute une façade de fenêtres soufflées et l’intérieur des bureaux et des matériaux de construction suspendus à l’air libre. Les secouristes et le personnel militaire ont rapidement bouclé la zone.

Milkovskiy, 27 ans, a déclaré que les attaques du matin lui avaient donné des flashbacks sur février, mais a déclaré qu’il n’envisagerait pas de partir. Son visage s’est durci lorsqu’il a demandé si l’explosion du pont de Crimée en valait la peine compte tenu du prix que Kyiv payait maintenant.

Il a dit qu’il ne pensait pas que le gouvernement ukrainien avait mené l’attaque – certains responsables ukrainiens affirment que cela a été fait par la Russie elle-même. Pour sa part, Milkovskiy a déclaré qu’il croyait que la Russie était vouée à la destruction quoi qu’il arrive.