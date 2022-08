Kyiv expose les chars incendiés capturés par Poutine dans un coup humiliant pour le tyran russe alors que l’invasion s’arrête

Des images dramatiques mettent à nu l’embarras de Vladimir Poutine de ne pas pouvoir capturer Kyiv alors que ses rues ont été remplies de chars incendiés.

Le tyran russe pensait avec arrogance qu’il pourrait envahir et s’emparer de la capitale ukrainienne en quelques jours – mais près de six mois plus tard, la ville reste étroitement sous l’emprise de Volodymyr Zelensky.

Des chars russes incendiés ont été exposés à Kyiv Crédit : Twitter/@mrsorokaa

On pense que Poutine a perdu au moins 1 800 chars pendant la guerre Crédit : Twitter/@mrsorokaa

Les camions ont été exposés dans un coup humiliant pour Poutine Crédit : Twitter/@mrsorokaa

Des images puissantes montrent des habitants marchant dans un labyrinthe de véhicules militaires détruits et capturés qui sont exposés dans les rues de Kyiv alors que l’invasion de Poutine continue de faiblir.

Selon les données de l’armée ukrainienne, Poutine a subi d’énormes pertes depuis le lancement de son invasion calamiteuse le 24 février – avec plus de 44 000 soldats russes tués et au moins 1 800 chars détruits.

Cette semaine, le ministère britannique de la Défense a souligné les “mauvaises performances” de la Russie dans une mise à jour cinglante.

Les responsables britanniques ont déclaré: “Il est fort probable que de nombreux équipages de chars russes manquent de formation pour entretenir le blindage réactif explosif (ERA), ce qui entraîne soit un mauvais ajustement des éléments explosifs, soit son abandon complet.

“La guerre a vu de nombreux échecs de la part des commandants russes pour faire respecter la discipline de combat de bas niveau – comme l’utilisation de l’ERA.

“L’effet cumulatif de ces échecs est probablement un facteur important de la mauvaise performance des forces russes.

Poutine espérait une victoire rapide en Ukraine – mais ses troupes ont rencontré une résistance ukrainienne avec d’énormes quantités de matériel rendu inutile par les défenseurs des héros.

Cela survient après qu’un responsable ukrainien a affirmé que Poutine avait laissé 20 000 soldats russes bloqués dans un retrait tactique après que Kyiv a fait sauter des ponts clés dans la ville de Kherson, dans le sud du pays.

On pense que les soldats ont été coupés de leur bataillon et des principales lignes d’approvisionnement à la suite d’une frappe de missiles ukrainiens dans la région.

Mais face à l’humiliation, le tyran a dévoilé cette semaine le coffre à jouets militaire meurtrier de la Russie alors qu’il montrait des chars, des missiles et des tests cérébraux de “super soldat”.

Le dictateur russe, 69 ans, s’est vanté que l’équipement de ses soldats avait “des décennies” d’avance sur l’Occident lors de la convention annuelle sur les armes du pays à la périphérie de Moscou.

Cela survient après que des mercenaires pro-russes en Ukraine ont été tués dans une frappe à la roquette – après qu’une photo a révélé la position de leur QG.

Les hommes durs du groupe Wagner ont été anéantis après qu’un propagandiste de Poutine ait publié une photo qui comprenait un nom de rue.

Des équipes d’artillerie ukrainiennes aux yeux perçants ont remarqué la bévue du correspondant de guerre Serhiy Sreda et ont fait exploser la base avec des roquettes HIMARS de fabrication américaine.

Pendant ce temps, l’Ukraine aurait déclenché une frappe de drone kamikaze sur la flotte russe de la mer Noire en Crimée avec une deuxième explosion qui aurait secoué un aérodrome voisin.

Des images partagées sur les réseaux sociaux semblent montrer d’énormes panaches de fumée noire s’élevant de la base de Sébastopol sous le regard horrifié des touristes.

Pendant ce temps, trois explosions auraient été entendues sur un aérodrome de Bakhchisaray, à environ 48 km de Sébastopol.

Kyiv reste sous le contrôle de l’Ukraine malgré les ambitions de Poutine de s’en emparer Crédit : Twitter/@mrsorokaa