Kyiv drapée de ténèbres et plus : la semaine en articles commentés

Les Yeezy disparaissent. Hors des étagères – et des sites – d’Adidas. Disparu de Foot Locker. N’est plus exposé au siège social de Christie’s à New York, où début octobre les prototypes Nike Air Yeezy 1 qui ont été vendus aux enchères en 2021 pour 1,8 million de dollars attendaient une autre vente. (Il a été annulé.) Alors que les partenariats commerciaux de Kanye West se sont évaporés après deux semaines de déclarations antisémites et anti-Noirs, ses produits, et en particulier ses chaussures, ont également semblé disparaître de la vue.

Pourtant, sur les sites de revente StockX, Stadium Goods et GOAT, où les baskets s’échangent comme des marchandises et des objets de collection, on en trouve encore des centaines de paires. Et dans les salons de discussion sur Discord et Reddit où les sneakerheads se rassemblent, un débat fait rage sur ce que, exactement, la chute de Ye, comme M. West est maintenant connu, signifie pour l’avenir de ce qu’on a appelé “une classe d’actifs alternative”. ou un investissement qui n’est pas dans des actions ou des obligations, par Cowen Equity Research en 2019.

◆ ◆ ◆

Écrit et raconté par Peter S. Goodman