Kyiv distribue des pilules anti-radiations en vue d’une attaque nucléaire contre la capitale ukrainienne

Les AUTORITÉS de Kyiv ont commencé à distribuer des pilules d’iode de potassium par crainte d’une attaque nucléaire russe.

Le conseil municipal de la capitale ukrainienne a confirmé qu’il fournissait les pilules aux centres d’évacuation en vue d’une éventuelle frappe nucléaire.

L’iodure de potassium peut aider à bloquer les effets négatifs de l’iode radioactif sur la glande thyroïde d’une personne 1 crédit

Vladimir Poutine a été effronté dans ses menaces de transformer la guerre déjà dévastatrice en nucléaire Crédit : Reuters

Cela survient alors que la Russie agite son sabre nucléaire alors que ses forces continuent d’être repoussées alors même que Moscou a déclaré quatre régions comme les siennes.

Les pilules contiennent de l’iode de potassium, qui peut aider à bloquer l’absorption des rayonnements nocifs (tels que l’iode 131 radioactif) par la glande thyroïde en cas de catastrophe nucléaire – si elles sont prises juste avant ou immédiatement après l’exposition aux rayonnements nucléaires.

Cela est basé sur l’hypothèse que seul l’iode radioactif est utilisé.

Les autorités de Kyiv ont déclaré dans un communiqué qu’elles distribueraient les pilules dans les zones contaminées par les radiations nucléaires s’il était nécessaire d’évacuer.

Poutine a été effronté dans ses menaces de transformer la guerre déjà dévastatrice en nucléaire – et la doctrine militaire russe leur laisse la porte ouverte à l’utilisation d’une arme nucléaire.

Le plus grand sous-marin de Vlad, Belgorod, qui peut être armé de torpilles nucléaires “apocalypse”, est en mouvement, et il a été signalé qu’un convoi lié à une unité nucléaire se déplaçait en Russie.

Et maintenant, le monde attend avec impatience de voir si Poutine mettra ses menaces à exécution alors que son armée a subi de nouvelles défaites humiliantes hier alors que l’Ukraine se précipitait vers Kherson.

Des sources de la défense auraient affirmé que l’une des options sur la table était que Poutine fasse exploser une arme nucléaire à la frontière dans une démonstration de force massive, rapporte le Times.

En effet, Poutine craint de planifier un essai nucléaire à faible rendement à la frontière avec l’Ukraine.

La télévision d’État russe a été inondée de discussions sur la guerre nucléaire – tout au long du conflit, les porte-parole de Poutine ont constamment évoqué la possibilité, suggérant même de bombarder Londres.

Poutine – qui serait de plus en plus imprévisible au milieu de ses problèmes de santé – possède le plus grand arsenal atomique du monde à portée de main.

Et il a prononcé un discours décousu vendredi dernier alors que la Russie annexait quatre régions de l’est de l’Ukraine au cours duquel il s’est plaint constamment et de manière incohérente de l’Occident.

Un utilisateur de Twitter, qui publie de manière anonyme, a suggéré que les autorités polonaises distribuaient peut-être également des pilules d’iode de potassium.

“J’habite à 60 km de la frontière avec l’Ukraine ! En Pologne, ils ont déjà approvisionné les écoles en comprimés d’iode de potassium”, a-t-il déclaré.