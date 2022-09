Kyiv dénonce les votes organisés comme un “spectacle de propagande” et jure de punir les occupants russes

Le gouvernement ukrainien a dénoncé mercredi les référendums organisés par la Russie dans quatre régions partiellement occupées comme “un spectacle de propagande” et s’est engagé à traquer et à punir les organisateurs, y compris tous les citoyens ukrainiens, tandis que Moscou a proclamé les votes comme un succès majeur et une base pour l’annexion. “La Fédération de Russie a organisé une émission de propagande”, a déclaré le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué. “Forcer les habitants de ces territoires à remplir des papiers avec le canon d’une arme à feu est un autre crime russe au cours de son agression contre l’Ukraine.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est engagé à “défendre” les citoyens des quatre régions – Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia – où le Kremlin et ses mandataires affirment que les habitants ont voté en faveur de l’adhésion à la Russie avec des marges absurdes, dans certains cas, de plus plus de 90 pour cent.

Mercredi, les deux dirigeants des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, Denis Pushilin et Leonid Pasechnik, se sont rendus à Moscou et ont appelé le président russe Vladimir Poutine à absorber officiellement leurs régions en Russie.

Une telle étape nécessiterait l’approbation de Poutine et, techniquement, un vote du parlement russe, bien que le résultat final ne fasse aucun doute.

Vyacheslav Volodin, le président de la Douma d’État, la chambre basse du parlement russe, a annoncé qu’il avait convoqué une session extraordinaire lundi, signalant que la ratification formelle de l’annexion pourrait avoir lieu en quelques jours.

Les hommes russes fuyant la mobilisation et laissant tout derrière eux

Les gouvernements occidentaux ont dénoncé le processus comme une « imposture » et ont déclaré qu’ils ne reconnaîtraient pas la saisie par la Russie du territoire ukrainien souverain.

Les médias d’État russes ont rapporté que Poutine devrait prononcer vendredi un discours sur l’état de l’Union, au cours duquel il pourrait déclarer l’annexion par la Russie des quatre régions – bien que Moscou ne contrôle totalement aucune d’entre elles, ni militairement ni politiquement. Poutine pourrait également appeler simultanément à une escalade drastique de la guerre en Ukraine.

Le Kremlin n’a pas encore confirmé quand ou si Poutine pourrait faire une apparition publique.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que les résultats des référendums performatifs de la Russie, ainsi que les procédures d’annexion, ne changeraient pas l’objectif militaire de Kyiv, qui est de récupérer toutes les terres occupées, y compris la Crimée, que la Russie a envahie et annexée illégalement en 2014.

Les forces ukrainiennes, capitalisant sur leur récente contre-offensive réussie dans le nord-est de l’Ukraine, ont fait de nouvelles avancées, notamment au nord-ouest de Lyman dans la région orientale de Donetsk, qui a été au centre d’intenses combats ces derniers jours.

Le ministère russe de la Défense, dans son briefing quotidien sur la guerre, a affirmé qu’une attaque ukrainienne avait été repoussée, mais des blogueurs militaires pro-russes ont déclaré que la situation dans la région était “tendue”.

“La situation sur ce front devient chaque jour plus tendue”, a déclaré le correspondant de guerre Semyon Pegov, dont la chaîne WarGonzo Telegram compte plus d’un million d’abonnés.

Pegov a ajouté que les tirs d’artillerie ukrainiens perturbaient la dernière voie d’approvisionnement logistique des forces russes vers Lyman et que des groupes ukrainiens de reconnaissance et de sabotage avaient été repérés à quelques kilomètres de la ville.

Les référendums organisés donnent le résultat attendu alors que la Russie prépare les annexions

Si l’Ukraine capture Lyman, les unités russes risquent d’être encerclées, ce qui pourrait être un nouveau coup dur pour la campagne en berne de Poutine.

Le Kremlin, quant à lui, s’efforce de présenter son “opération militaire spéciale” comme un succès à un public russe très perturbé par la déclaration de Poutine la semaine dernière d’une mobilisation “partielle” destinée à appeler des centaines de milliers de soldats en renfort.

Des milliers d’hommes ainsi que certaines femmes travaillant dans le secteur de la santé ont déjà été appelés, tandis qu’un flux comparable de personnes continue de fuir le pays pour éviter la conscription.

De nombreux médias russes ont fait état d’hommes dans la cinquantaine et la soixantaine recevant des convocations militaires, ainsi que d’hommes en âge de combattre qui sont inaptes au service en raison de problèmes de santé ou qui devraient autrement être légalement exemptés.

L’entrée en Europe étant sévèrement limitée, des caravanes de véhicules et de personnes se sont alignées aux frontières de la Géorgie et du Kazakhstan, qui sont devenus les deux principaux centres de transit. Les Russes ont déclaré avoir passé des jours à essayer d’atteindre les points de contrôle frontaliers, dans certains cas à court d’essence, de nourriture et d’eau. Ceux qui traversent finalement les pays voisins sont confrontés à un manque de logement ou de transport dans les villes frontalières qui regorgent désormais de nouveaux migrants russes.

“C’est juste l’enfer là-bas”, a déclaré Yana, une femme de Moscou de 28 ans, qui a traversé la Géorgie à vélo mardi soir avec son petit ami, qui a également 28 ans, après trois jours d’attente près du poste de contrôle de Verkhniy Lars. Le couple s’est entretenu avec le Washington Post et a demandé à n’être identifié qu’avec le prénom de Yana, par crainte de représailles.

Les dirigeants européens blâment le “sabotage” russe après les explosions du Nord Stream

Avec peu ou pas de sièges disponibles sur les vols commerciaux au départ de la Russie dans les prochains jours, l’ambassade des États-Unis à Moscou a répété mercredi un avertissement précédent selon lequel tous les citoyens américains devraient quitter le pays immédiatement.

“Les citoyens américains ne doivent pas se rendre en Russie et ceux qui résident ou voyagent en Russie doivent quitter la Russie immédiatement tant que les options de voyage commercial restent limitées”, a déclaré l’ambassade dans un communiqué. “L’ambassade des États-Unis a de sévères limitations sur sa capacité à aider les citoyens américains, et les conditions, y compris les options de transport, peuvent soudainement devenir encore plus limitées.”

Les gouvernements bulgare et polonais ont émis des avertissements similaires, exhortant leurs citoyens à quitter la Russie.

L’ambassade des États-Unis a également rappelé aux citoyens ayant la double nationalité américano-russe qu’ils pourraient être enrôlés. “La Russie peut refuser de reconnaître la citoyenneté américaine des binationaux, leur refuser l’accès à l’assistance consulaire américaine, empêcher leur départ de Russie et enrôler les binationaux pour le service militaire”, a déclaré l’ambassade.

À Washington, l’administration Biden aurait travaillé pour convenir d’un nouveau paquet de près de 12 milliards de dollars d’aide militaire et financière supplémentaire à l’Ukraine.

Les États-Unis ont également déclaré mardi soir avoir présenté une résolution au Conseil de sécurité de l’ONU appelant ses membres à condamner les référendums et à demander à la Russie de retirer ses troupes.