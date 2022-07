Kyaw Min Yu, militant birman connu sous le nom de Ko Jimmy, exécuté à 53 ans

Kyaw Min Yu, un dirigeant et écrivain pro-démocratie au Myanmar largement connu sous le nom de Ko Jimmy, qui s’est fait connaître en 1988 lors de manifestations qui ont contribué à galvaniser les forces politiques opposées aux régimes dirigés par l’armée pendant des décennies, a été exécuté avec trois autres militants. Il avait 53 ans. Au total, Ko Jimmy a passé plus de 20 ans en prison. Alors qu’il était détenu par l’État, qui était sous le régime militaire absolu depuis des décennies, il a travaillé sur des projets littéraires. Un best-seller surprise a été sa traduction d’un livre d’auto-assistance, qui était considéré comme un manifeste d’autonomisation personnelle rare dans un pays connu pour sa répression inflexible.

Le régime militaire du Myanmar a annoncé qu’il avait exécuté les condamnations à mort, mais n’a pas précisé quand les exécutions avaient eu lieu à la prison d’Insein à Yangon. La junte a été vivement dénoncée par des groupes de défense des droits et des gouvernements du monde entier. Mais les dirigeants du pays sont restés provocants alors qu’ils cherchaient à écraser la dissidence et les alliés politiques de la dirigeante civile évincée et lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi.

Ko Jimmy était le militant le plus ancien parmi le groupe mis à mort, peut-être pendu, mais les autorités n’ont pas immédiatement confirmé la méthode d’exécution. L’ancien artiste hip-hop Phyo Zeya Thaw, 41 ans, qui est devenu membre du Parlement et principal assistant de Suu Kyi, a également été tué.

En 1988, Ko Jimmy étudiait la physique à l’Université des arts et des sciences de Rangoon, aujourd’hui l’Université de Yangon, alors que des protestations éclataient dans tout le pays après une décision rapide du parti au pouvoir qui a rendu de nombreux billets de banque sans valeur. Après que les troubles aient forcé la démission de l’homme fort, le général Ne Win, en juillet, des groupes d’étudiants ont planifié une grande manifestation appelant à plus de libertés sous l’État brutal à parti unique.

Les foules à l’université et ailleurs se sont rassemblées le 8 août 1988, parfois appelé le soulèvement 8888. Le mouvement s’est rapidement étendu à d’autres parties du Myanmar, alors connu sous le nom de Birmanie, rejoints par des ouvriers, des commerçants, des médecins et des moines bouddhistes.

Ko Jimmy faisait partie des figures de proue de la « Génération 88 » dans des manifestations qui allaient devenir un creuset pour de nombreux militants pro-démocratie dont Suu Kyi. Ko Jimmy, un dirigeant d’un syndicat étudiant, est devenu un organisateur politique clé et a aidé les militants anti-régime à construire un réseau qui a duré des années.

L’influence de Ko Jimmy sur les factions pro-démocratie du Myanmar a été amplifiée par sa résilience pendant des années en prison depuis la fin des années 1980. Il a écrit une série d’histoires à thème politique – généralement avec un protagoniste luttant pour les droits et les libertés – dont certaines publiées au Japon sous le nom de plume Pan Pu Lwin Pyin.

Alors qu’il était emprisonné de 2007 à 2012, il a rédigé un roman “La lune dans le lac Inle”, une histoire sur un fonctionnaire confronté à des dilemmes sur le pouvoir et les politiques de l’État alors qu’il tombe amoureux d’une femme ayant une formation commerciale et politique près du pittoresque lac Inle au Myanmar. “Pour moi, c’est l’art qui rend ma vie tolérable”, a déclaré Ko Jimmy lors du lancement du livre en 2012 à Yangon. “J’ai chanté et écrit de la poésie quand ma vie était difficile en prison.”

Un projet antérieur, une traduction du livre d’Andrew Matthews de 1990 “Making Friends”, est devenu un succès au Myanmar – en raison plus du sous-texte des libertés individuelles que des conseils réels sur la façon de gagner de nouveaux amis.

“Ko Jimmy était, en un sens, un éducateur pour la démocratie”, a déclaré Ingrid Jordt, professeur à l’Université du Wisconsin à Milwaukee qui a mené des recherches au Myanmar depuis 1988. “C’était avoir la liberté d’établir des contacts, de parler ouvertement, agir différemment. Cela reste un message puissant au Myanmar.

Le livre commence ainsi : « La plupart des gens ont plus peur que vous. Avez-vous déjà fait peur à quelqu’un ? Beaucoup de gens semblent calmes et confiants parce qu’ils font quelque chose de réconfortant, mais en réalité ils ont peur.

«Ces lignes ont dû toucher une corde sensible en 2005», a déclaré Jordt, «lorsque les gens étaient régulièrement interdits de s’associer en groupes de plus de cinq personnes. À l’époque, le simple fait de prendre du thé dans un salon de thé faisait craindre que vous ne soyez entendu dans votre conversation par les services de renseignements militaires.

Il a également fait des traductions de livres censurés par le régime du Myanmar, notamment les best-sellers de Dan Brown “The Da Vinci Code” et “Angels & Demons”.

Avant son exécution, la junte birmane l’a accusé de menacer la “tranquillité publique” avec des publications sur les réseaux sociaux critiquant le coup d’État militaire de l’année dernière qui a renversé l’administration civile de Suu Kyi. Le régime a en outre affirmé que Ko Jimmy dirigeait un groupe appelé Moon Light Operation qui a mené des attaques de guérilla urbaine.

L’épouse de Ko Jimmy et ancienne militante politique emprisonnée, Nilar Thein, a nié les allégations contre son mari. À l’issue d’un procès à huis clos, il a été condamné à mort en janvier.

“Il a écrit un bon disque pour lui-même et il ne mourra jamais dans nos cœurs”, a-t-elle déclaré à Radio Free Asia vendredi avant son exécution.

Ko Jimmy est né le 13 février 1969 dans l’État de Shan, à l’est du Myanmar, qui comprend le lac Inle.

Lors d’un discours au plus fort des manifestations de 1988, Ko Jimmy se souvient avoir regardé la foule et avoir remarqué une fille en uniforme scolaire blanc et vert. L’image lui est restée.

Les manifestations de 1988 ont été écrasées après environ cinq semaines par un coup d’État militaire. Ko Jimmy a été arrêté et condamné en 1989 et condamné aux travaux forcés.

Ko Jimmy a appris un jour en prison qu’il y avait un nouveau détenu, Nilar Thein, qui s’est avéré être le même étudiant portant l’uniforme scolaire qu’il a vu dans la foule. Il a demandé à un garde s’il pouvait lui envoyer un message.

“Quelques mots, quelques mots”, a-t-il déclaré au programme Snap Judgment de NPR en 2014.

Mais Thein souffrait d’une maladie cardiaque et a été placé dans une cellule spéciale sans beaucoup de contact avec les autres, a-t-il déclaré.

“Elle était très seule, très seule”, a-t-il déclaré lors de l’interview de 2014.

Ko Jimmy a finalement persuadé un garde de les laisser se rencontrer. Ils ont ensuite été autorisés à plus de contacts. “Nous tombons amoureux”, a-t-il déclaré.

Ils ont tous deux été libérés en 2004 et bientôt mariés. Leur fille Phyu Nay Kyi Min Yu, qu’ils surnomment “Sunshine”, est née quelques mois avant la “révolution du safran” de 2007, des manifestations généralisées menées par des moines bouddhistes après que les prix du carburant ont presque doublé.

Ko Jimmy et sa femme ont rejoint les marches. Il a été arrêté lors d’une réaction sanglante des autorités. Sa femme s’est cachée avec leur petite fille, mais a été retrouvée en 2008. Elle a été emprisonnée et la fille a été élevée par une grand-mère jusqu’à ce que le couple soit gracié lors d’une amnistie en 2012.

Il appelait souvent la prison leur « seconde maison ».

Les survivants incluent Nilar Thein et leur fille.

Depuis février, Ko Jimmy a constamment changé de lieu pour éviter d’être arrêté. Lors de son arrestation en octobre, il a été blessé en essayant d’escalader une clôture surmontée de barbelés, a déclaré sa femme.