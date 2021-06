New Delhi: Il semble que l’acteur et animateur d’émission de télévision Maniesh Paul ait décidé de s’arrêter et de rendre visite à l’acteur devenu politicien Smriti Irani chez elle récemment. L’actrice de ‘Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi’ a réservé un accueil chaleureux à Maniesh dans son humble demeure.

Cependant, au lieu de lui offrir du thé, l’actrice a décidé de lui offrir un « kaadha », en gardant à l’esprit la pandémie et le besoin urgent de renforcer notre immunité contre le virus !

Maniesh, qui est connu pour sa nature joviale, a plaisanté à ce sujet dans sa légende Instagram. Il a écrit: « Merci pour une tasse de charmante KAADHA @smritiiraniofficial ma’am….kya time aa gaya hai…chai ki jagah sab KAADHA peeney lage hain !! mais merci de m’avoir invité et d’avoir été au chaud comme toujours, PS : le masque a été retiré juste pour la photo… je vous aime tous, répandez l’amour. »

Le duo a également pris un selfie amical dans lequel Irani avait l’air visiblement plus mince et son visage brillait dans un look sans maquillage !

Découvrez leur selfie:

Maniesh a commencé sa carrière en tant qu’animateur sur « Sunday Tango » pour Star Plus en 2002 et est devenu jockey radio pour l’émission « Kasakai Mumbai » de Radio City. Paul est également apparu dans des films de Bollywood tels que Akshay Kumar et Katrina Kaif-starrer Tees Maar Khan en 2010 et a ensuite fait ses débuts officiels avec le film ‘Mickey Virus’ en 2013.

Plus tard, il est devenu célèbre lorsqu’il s’est lancé dans l’animation et la présentation d’émissions de télévision pour plusieurs émissions telles que ‘Saa Ree Gaa Maa Paa Chhote Ustaad’, ‘Comedy Circus’, ‘Dance India Dance Li’l Masters’, ‘Jhalak Dikhhla Jaa 7’ et ‘La science de la stupidité’.

Sur le plan personnel, il a épousé son amour d’enfance Sanyukta en 2007 et partage deux enfants avec elle.