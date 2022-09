Kwasi Kwarteng va réduire ses prestations si les travailleurs à temps partiel ne font pas plus d’heures

Plus de 100 000 personnes travaillant à temps partiel pourraient faire face à une réduction des prestations si elles ne cherchent pas correctement à faire plus d’heures, Kwasi Kwarteng devrait l’annoncer dans son mini-budget vendredi.

Le chancelier est sur le point de révéler un remaniement important du système de protection sociale, les demandeurs travaillant jusqu’à 15 heures par semaine sur le salaire vital national étant tenus de prendre des «mesures actives» pour augmenter leurs revenus.

S’ils ne le font pas, dans le cadre du nouveau plan de M. Kwarteng, leurs paiements de prestations dans le cadre du système de crédit universel pourraient être réduits.

M. Kwarteng a décrit la politique comme un “gagnant-gagnant” – la présentant comme un moyen de pourvoir 1,2 million de postes vacants à travers le pays.

Cela survient alors que Liz Truss a déclaré à un public de géants des entreprises américaines à New York que la Grande-Bretagne comptait trop de personnes «économiquement inactives» après la crise de Covid – promettant que le mini-budget «encouragerait davantage de personnes à travailler».

Les travaillistes ont accusé Mme Truss d’avoir qualifié les travailleurs britanniques de paresseux après avoir déclaré que les travailleurs britanniques avaient besoin de “plus de greffe” dans un enregistrement audio divulgué qui a émergé lors de la course à la direction des conservateurs.

Sir Keir Starmer n’a pas tardé à réagir au régime d’avantages sociaux – le secrétaire du travail fantôme et des pensions faisant référence à l’intention de Mme Truss et de M. Kwarteng de supprimer le plafond des bonus des banquiers.

“Ainsi, les ministres conservateurs pensent que la raison pour laquelle nous avons plus d’un million de postes vacants est que les bas salaires ne travaillent pas assez dur et doivent être menacés de sanctions, mais les banquiers ont besoin de primes exceptionnelles”, a tweeté le secrétaire au travail fantôme et aux pensions, Jonathan Ashworth.

Le leader travailliste a ajouté: “Nous avons besoin d’un plan sérieux pour aider les gens à retourner au travail et à augmenter l’offre de main-d’œuvre.”

Présentée par le Trésor comme une expansion progressive, la dernière mesure sera une augmentation du seuil entrant de 12 heures pour un régime de recherche d’emploi plus intensif et devrait entrer en vigueur à partir de janvier.

Dans le cadre des changements, les demandeurs âgés de plus de 50 ans bénéficieront également d’un soutien supplémentaire de la part de coachs de travail, tandis que les nouveaux chômeurs bénéficieront de neuf mois de sessions ciblées.

Le Trésor estime que l’augmentation de l’inactivité économique chez les plus de 50 ans contribue à une pénurie sur le marché du travail, faisant monter l’inflation et limitant la croissance.

Selon une estimation du gouvernement, un retour à l’activité économique pré-pandémique chez les plus de 50 ans pourrait faire grimper le PIB jusqu’à un point de pourcentage.

« Notre marché du travail est remarquablement résilient, mais il n’est pas parfait. Alors que le chômage est à son plus bas niveau depuis près de 50 ans, le nombre élevé de postes vacants qui existent encore et l’inactivité sur le marché du travail limitent la croissance économique », a déclaré M. Kwarteng.

« Nous devons remettre la Grande-Bretagne au travail. Ces changements progressifs visent à remettre les gens au travail et à maximiser les heures que les gens prennent pour aider à faire croître l’économie et à améliorer le niveau de vie de tous.

La dernière annonce précède un mini-budget vendredi, au cours duquel M. Kwarteng doit présenter des plans pour stimuler la croissance et attirer les investissements – y compris comment il paiera la garantie des prix de l’énergie pour les ménages et les entreprises.

En plus d’annuler la hausse des cotisations à l’assurance nationale et de supprimer une augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés, il a été signalé que la chancelière réduirait les droits de timbre dans une nouvelle tentative de stimuler la croissance.

Mme Truss a déclaré aux patrons d’entreprises telles que Google, Microsoft et JPMorgan Chase qu’elle souhaitait “des impôts plus bas et plus simples” pour attirer les entreprises au Royaume-Uni lors d’un discours à New York mercredi.