Kwasi Kwarteng révèle une refonte de l’impôt sur le revenu dans un mini budget avec le taux le plus élevé ABOLI

Une ÉNORME refonte de l’impôt sur le revenu a été révélée par le chancelier aujourd’hui dans le cadre de son mini-budget.

Kwasi Kwarteng a annoncé que l’un de ses “lapins” budgétaires supprimerait le taux le plus élevé d’impôt sur le revenu pour les travailleurs.

Le livre bleu des politiques du chancelier qu’il révèle aujourd’hui Crédit : PA

Cela signifie que toute personne gagnant plus de 150 000 £ pourra conserver une plus grande partie de ses revenus, car son impôt descendra à 40% pour tout ce qui dépasse 50 000 £.

Cela affectera 629 000 Britanniques, selon le HMRC – mais les critiques diront que cela aidera le plus les plus riches.

Pour lutter contre cela, la chancelière a également confirmé que la réduction du taux de 20% de l’impôt sur le revenu à 19 pence interviendra en avril prochain.

Cela aidera des millions de travailleurs qui paient les taux d’impôt sur le revenu les plus bas, qui s’en porteront mieux.

Une inflation plus élevée et le gel des tranches d’imposition signifient que davantage de personnes seront amenées à payer plus d’impôts.

Ailleurs dans le mini-budget d’aujourd’hui, la chancelière a confirmé :

Liz Truss aujourd’hui alors que sa chancelière dévoile son mini budget Crédit : Reuters

La chancelière dira aux députés : « La croissance n’est pas aussi élevée qu’elle devrait l’être, ce qui a rendu plus difficile le paiement des services publics, nécessitant une augmentation des impôts. Nous sommes déterminés à briser ce cycle.

Le feu de joie fiscal massif – le plus grand depuis le budget de Margaret Thatcher en 1988 – est un énorme pari alors que Mme Truss va pour le tout dans sa mission de croissance économique.