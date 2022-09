Kwasi Kwarteng refuse de commenter alors que la livre atteint son plus bas niveau historique face au dollar américain

Le chancelier Kwasi Kwarteng a refusé de commenter lorsqu’il a été interrogé sur la chute de la livre sterling par rapport au dollar à la suite de ses réductions d’impôts de 45 milliards de livres sterling.

La livre sterling a chuté à son plus bas niveau historique face au dollar lundi matin, chutant de plus de 4%, alors que les marchés ont réagi nerveusement à l’annonce du “mini-budget” britannique, qui a inauguré les plus importantes réductions d’impôts du pays en 50 ans.

M. Kwarteng a été accusé d’avoir “attisé les flammes” de la chute de la fourrière en faisant allusion à de nouvelles réductions d’impôts “non financées” au cours du week-end, tandis que des militants et des organisations caritatives ont accusé le gouvernement de “jouer avec l’économie”.

Alors qu’il se rendait à son bureau à Londres ce matin, le chancelier a été interrogé par un journaliste : “Qu’allez-vous faire à propos de l’agitation sur les marchés ?” Le chancelier a répondu qu’il ne ferait aucun commentaire maintenant, avant d’être interrogé sur les conversations qu’il avait eues avec la Banque d’Angleterre – mais n’a pas répondu.

On lui a ensuite demandé s’il avait “quelque chose à dire” sur ce qui se passait sur les marchés et s’il allait revenir sur son annonce de vendredi à laquelle il est resté silencieux, mais a dit au journaliste qu’il se rendait à son bureau.

Cela survient alors que la Banque d’Angleterre devrait faire une déclaration d’urgence cet après-midi sur la baisse de la livre sterling qui devrait atteindre la parité avec le dollar cette année.

La secrétaire au travail et aux pensions, Chloe Smith, a également refusé de commenter la crise lorsqu’elle a été interrogée ce matin.

Interrogée par Sky News sur la diapositive, Mme Smith a déclaré: «Je ne pourrai pas commenter des mouvements particuliers du marché et divers facteurs entrent toujours en ligne de compte.

“Mais le gouvernement est absolument concentré sur la réalisation du programme de croissance tel que nous l’avons défini, avec diverses manières d’aider les entreprises et les ménages à progresser vers la croissance et, comme je l’ai dit, vers de plus grandes opportunités.”

Kwasi Kwarteng continue alors qu’il est interrogé sur la performance de la livre par rapport au dollar (Capture d’écran)

Ni M. Kwarteng ni le Premier ministre Liz Truss ne devraient actuellement aborder publiquement le changement majeur du marché, le porte-parole officiel du Premier ministre ayant déclaré aux journalistes lundi que Downing Street ne commenterait pas les fluctuations du marché.

Il a déclaré: «Je pense que le chancelier a clairement indiqué qu’il ne commentait pas les mouvements du marché, et il en va de même pour le Premier ministre.

“Le plan de croissance, comme vous le savez, comprend des réformes fondamentales du côté de l’offre pour assurer une croissance plus élevée et durable à long terme, et c’est notre objectif.”

Rachel Reeves du Labour a déclaré lundi qu’elle était “extrêmement inquiète” de la dernière chute de la livre. Elle a déclaré que Mme Truss et M. Kwarteng “se comportaient comme deux joueurs dans un casino à la poursuite d’une course perdante”.

Le député travailliste a déclaré que la chancelière avait «attisé les flammes» de la baisse de la livre en parlant de nouvelles réductions d’impôts. “Le chancelier au lieu de doubler sa position vendredi doit maintenant établir des plans crédibles”, a-t-elle déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.