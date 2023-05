Kwasi Kwarteng refuse à nouveau de s’excuser pour la tourmente économique

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Kwasi Kwarteng a de nouveau refusé de s’excuser pour les turbulences financières déclenchées par son mandat aux côtés de Liz Truss.

L’ancien chancelier, dont le mini-budget a déclenché des turbulences sur les marchés financiers et fait grimper les taux hypothécaires, a déclaré qu’il n’était « pas dans le domaine du pardon ».

« Je ne vais pas m’excuser », a-t-il déclaré à Channel 4 News.

« J’ai dit très clairement, vous savez, ce qui a été fait a été fait, mais je ne crois pas que les politiciens s’excusent sans cesse, vous savez, pour tout ce qui s’est passé dans le passé. J’ai hâte. »

Après les sept semaines désastreuses de Mme Truss en tant que Premier ministre, son successeur Rishi Sunak et le chancelier Jeremy Hunt ont rapidement changé de direction dans le but de rassurer les marchés financiers.

M. Kwarteng a déclaré que c’était le travail des députés d’être « fidèles au chef », alors même qu’il faisait pression sur M. Sunak pour qu’il réduise les impôts. Il a déclaré: « J’aimerais voir, comme j’ai essayé de le faire quand j’étais au Trésor , moins d’impôts. Mais comme nous l’avons vu l’automne dernier, je pense que cela doit être fait avec prudence.

« Je ne pense pas que vous puissiez simplement arracher les portes et dire, c’est ce que nous faisons. » Lorsqu’on lui a demandé si c’était ce que lui et Mme Truss avaient fait, M. Kwarteng a répondu: « Eh bien, je le ferais » Je ne dis pas que nous avons arraché les portes, mais c’était une période de temps très, très intense et nous avons essayé de faire beaucoup de choses dans cette seule déclaration.

Lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait la colère des gens à propos des taux hypothécaires paralysants, il a répondu « non », ajoutant qu’il était « très frappé, en fait, par le fait que les gens sont ‘vous avez fait de votre mieux' ».

Le mandat de courte durée de Liz Truss (photographié avec Kwasi Kwarteng) s’est terminé par une humiliation après que son mini-budget ait provoqué le chaos sur les marchés financiers, obligeant la Banque d’Angleterre à prendre des mesures d’urgence pour empêcher l’effondrement des fonds de pension. (Getty)

Lorsqu’on lui a dit que le mini-budget coûtait des dizaines de milliards de livres aux contribuables britanniques, il a déclaré : « Tout cela est quelque chose qui arrive. Il y avait beaucoup de problèmes liés aux taux d’intérêt, liés au taux de change, liés à ce que faisait la Fed. Les politiciens peuvent faire des erreurs, faites des erreurs.

M. Kwarteng a déclaré que le fait d’avoir été « limogé sur Twitter » par Mme Truss après avoir mis en œuvre son programme de réduction des impôts était « une chose assez extraordinaire à vivre ».

Le député désormais d’arrière-ban a félicité M. Sunak comme un « client très cool » et a déclaré que Mme Truss n’avait pas « réagi de manière particulièrement calme ».

Il a remis en question la manière dont Mme Truss avait poussé M. Sunak à adopter une position plus ferme envers la Chine lors d’une visite risquée à Taipei.

L’ancienne Premier ministre a été accusée mercredi par Pékin d’avoir organisé un « spectacle politique dangereux » qui nuira au Royaume-Uni lorsqu’elle a prononcé un discours belliciste à Taïwan.

M. Kwarteng a déclaré: «Elle devrait en parler. Je ne suis pas sûr qu’aller à Taïwan et faire la déclaration qu’elle a faite était nécessairement la meilleure façon d’aborder cela, mais elle a des opinions très arrêtées.

