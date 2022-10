Kwasi Kwarteng : Qui Liz Truss pourrait-elle choisir pour remplacer la chancelière ?

Kwasi Kwarteng a été limogé en tant que chancelier, alors que Liz Truss tente de reposer son poste de premier ministre malade et de rassurer les marchés et ses propres députés qu’elle change de cap sur l’économie.

Le Premier ministre se prépare à annoncer un revirement majeur du mini-budget, y compris une annulation de sa réduction prévue de l’impôt sur les sociétés.

L’indépendant jette un œil aux favoris pour succéder à M. Kwarteng au n ° 11, alors que le Premier ministre cherche à rassurer les marchés et à renforcer le soutien des députés conservateurs désespérés.

Jérémy Hunt

M. Hunt est le principal candidat surprise pour remplacer M. Kwarteng. L’ancien candidat à la direction des conservateurs est considéré comme un porte-drapeau des centristes modérés du parti, et sa nomination signalerait un changement majeur de politique économique.

L’ancienne secrétaire à la Santé serait désormais le premier choix de Mme Truss pour être la nouvelle chancelière dans le but d’aller au-delà de sa propre base de partisans.

Nadhim Zahawi

M. Zahawi est un autre des candidats sérieux pour se mettre à la place de M. Kwarteng. Il dirige actuellement le Cabinet Office en tant que chancelier du duché de Lancaster et a officiellement approuvé Mme Truss lors de la campagne à la direction des conservateurs.

Mais il serait considéré comme une main ferme après des semaines de troubles, compte tenu de son expérience en tant que chancelier cet été. Il a supervisé la transition du gouvernement de Boris Johnson à l’administration Truss, y compris la préparation de plans de plafonnement des prix de l’énergie.

Sajid Javid

M. Javid – qui a également soutenu Mme Truss pour la direction – est l’autre principal candidat pour remplacer M. Kwarteng. Il serait également considéré comme une présence stable, compte tenu de son expérience antérieure en tant que premier chancelier de Boris Johnson (entre juillet 2019 et février 2020).

M. Hunt, M. Javid et M. Zahawi seraient sérieusement envisagés comme remplaçants pour prendre la tête du Trésor dans l’espoir de restaurer la confiance dans les marchés. Mais M. Javid est le favori des bookmakers.

Steve Barclay

M. Barclay est largement respecté par les députés conservateurs et possède une vaste expérience dans des rôles de premier plan. Il était auparavant secrétaire du Brexit, secrétaire en chef du ministre du Trésor et du Cabinet, et a été amené au n ° 10 par Boris Johnson en février dans le but de stabiliser le navire.

Simon Clark

M. Clarke – l’actuel secrétaire de mise à niveau – serait un choix radical, compte tenu de son ferme soutien à l’approche économique radicale de Mme Truss qui a effrayé les marchés. Mais il est un proche allié de Mme Truss et a de l’expérience en tant que secrétaire en chef du Trésor pour la dernière année du gouvernement de M. Johnson.

Chris Philippe

M. Philip – l’actuel secrétaire en chef du Trésor – serait un choix encore plus radical. Le bailleur de fonds de Trussonomics aurait été l’architecte de la proposition désastreuse de réduire le taux d’imposition maximal de 45 pence pour les plus riches. Mais il a nié que le plan était “son idée”.