Kwasi Kwarteng promet de s’en tenir au plan de réduction d’impôts malgré les appels à “inverser le cours”

Kwasi Kwarteng s’est engagé à poursuivre la frénésie de réductions d’impôts radicale alimentée par l’emprunt du gouvernement malgré les appels croissants à «inverser le cap» dans un contexte de turbulences sur les marchés.

“Nous sommes confiants dans notre stratégie à long terme pour stimuler la croissance économique grâce à des réductions d’impôts et à une réforme de l’offre”, a déclaré mardi la chancelière lors d’une réunion avec les chefs des banques et des investissements.

M. Kwarteng a promis de produire un «plan crédible» pour réduire la dette publique le 23 novembre – mais a insisté sur le fait que lui et Liz Truss poursuivraient leur recherche de croissance.

“Je suis convaincu qu’avec notre plan de croissance et le prochain plan budgétaire à moyen terme – en étroite collaboration avec la Banque – notre approche fonctionnera”, a-t-il déclaré. “Ce sera un plan crédible pour faire baisser la dette par rapport au PIB.”

Cela survient alors que le directeur général de Virgin Atlantic, Shai Weiss, a appelé Mme Truss et M. Kwarteng à “inverser le cap” pour mettre fin à la perception d’une “faiblesse perçue insoutenable sur les marchés internationaux”.

Le patron de la compagnie aérienne a ajouté: “Parfois, nous tous dans cette salle devrions être assez humbles pour dire:” Si j’ai fait quelque chose qui ne fonctionne pas, je devrais peut-être faire marche arrière. Ce n’est pas une mauvaise chose à faire.

L’économiste de JP Morgan, Allan Monks, a déclaré à Reuters que M. Kwarteng devrait “inverser ou reconsidérer” sa stratégie pour empêcher les choses d’empirer.

« Il n’y a toujours aucun signe clair que la source du problème – la stratégie budgétaire du gouvernement – ​​est en train d’être inversée ou reconsidérée. Cela devra se produire avant novembre afin d’éviter un résultat bien pire pour l’économie.

L’ancien chef du Trésor américain Larry Summers a déclaré mardi que les marchés traitaient la Grande-Bretagne comme un pays en développement où la “crédibilité” est perdue après le plan de réduction d’impôts alimenté par l’emprunt de vendredi.

M. Kwarteng a rencontré des chefs des banques et des investissements – dont Aviva, Legal and General, Royal London, BlackRock, Fidelity et JP Morgan – pour discuter des plans de déréglementation mardi matin.

Selon un compte rendu de la réunion, la chancelière leur a dit que les ministres du cabinet “établiront davantage de mesures du côté de l’offre au cours des prochaines semaines”, et a déclaré que “chaque département sera un département de croissance”.

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a remis en question le plan économique “expérimental” après que M. Kwarteng ait présenté une série de réductions d’impôts alimentées par l’emprunt, bénéficiant principalement aux riches.

“Au Royaume-Uni, une expérience majeure commence alors que l’État met simultanément le pied sur l’accélérateur tandis que la banque centrale freine”, a-t-il déclaré lors d’un événement lundi soir, selon Bloomberg.

Les députés conservateurs ont partagé leur indignation face au mini-budget, un député d’arrière-ban racontant L’indépendant que le paquet de réduction d’impôt “étrange et stupide”, tandis qu’un second s’en est pris aux “républicains du Tea Party qui dirigent le spectacle”.

Un député d’arrière-ban a déclaré que ces derniers jours avaient “considérablement réduit” les chances du parti aux élections générales, mais restait sombre quant à tout changement de cap ou à l’idée que Mme Truss pourrait être remplacée. “Qu’est-ce que c’est que le putain de point?” ils ont dit.

Mel Stride, président conservateur du comité restreint du Trésor, a déclaré mardi que le mini-budget du chancelier et les retombées du marché avaient “mis en péril sans aucun doute” la réputation économique du parti.

“Ce qui me pose problème, je dois le dire, ce sont les réductions d’impôts non financées du type d’ordre que nous examinons ici, et c’est vraiment, je pense, la partie qui a effrayé les marchés, parce que ces impôts les coupes doivent être payées », a-t-il déclaré à BBC Radio 4 Monde à un programme.

M. Stride a déclaré que les “coûts d’emprunt plus élevés pour le gouvernement” étaient plus inquiétants que la chute de la livre.

Sir Charlie Bean, la Banque d’Angleterre a mis en garde contre Aujourd’hui programme : “Il en coûte désormais plus cher au gouvernement britannique d’emprunter que l’Italie ou la Grèce, que nous avons traditionnellement considérées comme étant… pas tout à fait des cas désespérés, mais certainement des entités souveraines moins performantes.”

Pendant ce temps, le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer fait face à des appels à suspendre la députée Rupa Huq après avoir décrit M. Kwarteng comme “superficiellement” noir.

Dans un audio publié en ligne, on peut entendre Mme Huq discuter de son parcours scolaire d’élite, avant d’ajouter que “vous ne sauriez pas qu’il est noir” en l’écoutant à la radio.

Le président du parti conservateur, Jake Berry, a fait part de ses “graves préoccupations” dans une lettre à Sir Keir, l’audio étant publié par le site Web de Guido Fawkes peu avant son discours de conférence.