Kwasi Kwarteng n’aurait pas pu indigner plus de gens s’il avait lu son budget nu

LE nouveau James Bond va être plus “sensible” et en contact avec son côté féminin, apparemment.

OK bien. Mais alors ce n’est pas James Bond, n’est-ce pas ? Il n’y a aucune raison pour que quelqu’un ne fasse pas un film sur un agent secret gentil, sensible et attentionné qui ne trompe jamais ses ennemis. Mais ce n’est pas James Bond.

C’est comme faire un film sur Dracula et le dépeindre comme un végétalien. « Non, non, je ne veux rien avoir à faire avec ton cou – mais j’ai remarqué que tu as un très bon gratin de lentilles dans le réfrigérateur. Ça vous dérange si j’en ai ?