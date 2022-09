Kwasi Kwarteng: Le futur chancelier qui fait face à une tâche difficile

Kwasi Kwarteng est un brillant exemple de la façon dont la politique n’est pas aussi facile que les gens ont tendance à le penser.

Kwarteng, 47 ans, a la chance d’avoir une intelligence suffisante pour gagner une bourse à Eton, pour terminer un doctorat à Cambridge sur la «pensée politique de la crise de la reconstitution de 1695 à 1697», pour gagner une autre bourse à Harvard, diverses médailles pour le latin et Poésie grecque et aussi pour gagner Défi universitaire.

Pourtant, il ne semble pas capable de ne pas se rendre ridicule presque à chaque fois qu’il passe à la télévision. En tant que l’un des hommes les plus incroyablement égoïstes de tout Westminster, on soupçonne que Kwarteng ne considère pas Kay Burley de Sky News (pour prendre un exemple au hasard) comme son supérieur intellectuel. Mais, à de très nombreuses reprises, il n’a fourni aucune preuve à l’appui d’une telle croyance, s’il lui arrivait de la détenir.

Ce n’est pas tout à fait sa faute. La récente ascension de Kwarteng s’est faite dans un firmament rendu sombre par son étoile polaire maintenant effondrée, Boris Johnson. Il est presque impossible de compter le nombre de fois où Kwarteng a été ridiculisé, mais il est presque impossible de compter le nombre d’autres ministres à qui la même chose est arrivée.

L’occasion la plus notable s’est produite en novembre de l’année dernière, lorsque Johnson a placé ses députés sous un whip à trois lignes, afin de les forcer à voter pour, en fait, sauver Owen Paterson mais se déshonorer dans le processus. Kwarteng a erré sur les chaînes d’information pour lancer la meilleure défense qu’il pouvait gérer contre la violation des normes la plus épouvantable depuis des années. Et à peine avait-il fini de se faire passer pour un idiot que Johnson décida de ne pas le faire, le faisant paraître doublement idiot.

Il ne semblait pas s’en soucier. À certains égards, la plus grande force de Kwarteng est de se croire si largement supérieur à tout ce qui l’entoure, qu’il est en effet impossible qu’on le fasse passer pour un imbécile. Dans le monde de Kwarteng, si Kwarteng a l’air ridicule, il doit y avoir quelque chose qui cloche dans le monde, pas lui. Ce n’était pas non plus suffisant, quelques mois plus tard, pour qu’il rejoigne le plus courageux de ses collègues du cabinet et démissionne de son poste de secrétaire aux affaires, obligeant ainsi Johnson à démissionner. Au lieu de cela, il a discrètement fait savoir qu’il avait conseillé au Premier ministre de réfléchir à sa position.

Pourtant, la politique n’a jamais été le foyer de la stratégie morale, et de telles manœuvres sciemment délicates ont évidemment bien servi Kwarteng. Il a attelé ses wagons au train Liz Truss il y a plusieurs mois et dans quelques jours, il va certainement le déposer au 11 Downing Street.

Les deux sont compagnons de route depuis un moment. Tous deux comptaient parmi les auteurs du désormais célèbre Britannia déchaînée livre, une sorte de pamphlet libertaire d’idées farfelues. Il n’y a pas grand-chose dans le livre avec lequel Boris Johnson aurait jamais été en désaccord dans son Télégraphe jours de chroniqueur, mais il n’y a pas non plus grand-chose dans le livre qu’il n’ait pas abandonné presque immédiatement face aux difficultés réelles et réelles des hautes fonctions. L’axe Truss/Kwarteng se retrouvera aussi presque certainement engagé dans la lutte entre le fantasme idéologique et la vie réelle. Le problème est que, dans leur cas, la fantaisie a beaucoup plus de chances de gagner et donc tout le monde doit perdre.

Sa carrière à Westminster a commencé par un premier discours en 2010, dans lequel il a demandé aux travaillistes de s’excuser pour le krach financier de 2008. Un sentiment noble, peut-être, bien que dans la mesure où n’importe quel gouvernement britannique aurait pu limiter l’impact de cette crise mondiale, il ne pouvait que ont été faits par une réglementation moins légère, ce que les conservateurs n’auraient pas songé à imposer à l’époque, et certainement pas Kwarteng. Peu de temps avant d’être élu député en 2010, il travaillait non seulement dans la banque d’investissement, mais aussi dans la division des hypothèques de JPMorgan. Vous n’avez pas besoin d’être le plus grand expert de cette crise pour savoir précisément où elle a commencé.

Kwarteng a soutenu Leave lors du référendum sur l’UE, bien que sur une note personnelle, je ne me souvienne d’aucun rôle qu’il ait pu avoir dans la campagne. De par son poste de chancelier, il aura certainement de nombreuses occasions de s’excuser pour les dégâts économiques du Brexit. Vous seriez courageux de retenir votre souffle en attendant qu’il le fasse.

S’il se voit effectivement confier le rôle, de son premier jour de travail, très probablement jusqu’au dernier, il n’y aura qu’un seul problème qui dominera, et ce sera la flambée de l’inflation causée par la crise énergétique. Comment Truss et Sunak prévoient de garder les lumières allumées est un sujet sur lequel nous restons tous dans le noir. Leurs instincts sont bien compris, et c’est de réduire les impôts, mais il n’y a pas de réduction d’impôt assez importante pour couvrir les pertes que les gens subiront bientôt sur leurs factures d’énergie.

Peut-être le plus intrigant, Kwarteng est très attaché aux énergies renouvelables et est déterminé depuis un certain temps à mettre fin à la dépendance du Royaume-Uni aux combustibles fossiles. Pourtant, nous savons aussi que, quelques jours après être devenu la deuxième personne la plus puissante du pays, il devra presque certainement regarder la personne la plus puissante, Truss, mettre fin à l’interdiction de la fracturation hydraulique.

C’est le genre de chose qui devrait rendre furieux un politicien noble qui essaie de faire ce qu’il faut. Il sera intéressant de voir à quel point Kwarteng reste silencieux sur le sujet. La moralité stratégique est une chose puissante, et il ne fait aucun doute qu’il espère qu’elle pourra encore le faire monter un peu plus haut sur l’échelle, le moment venu.