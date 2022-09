Kwasi Kwarteng, James Cleverly et Therese Coffey obtiennent les meilleurs postes au Cabinet alors que Liz Truss licencie les principaux alliés de Sunak

LIZ Truss a promu ce soir ses alliés les plus proches aux plus hauts postes du Cabinet – et a brutalement éliminé les partisans de Rishi Sunak.

Le nouveau Premier ministre a nommé sa fidèle amie Therese Coffey comme vice-Premier ministre et secrétaire à la Santé, et son ami de longue date Kwasi Kwarteng comme chancelier.

Thérèse Coffey est la nouvelle vice-Première ministre Crédit : PA

Liz Truss a commencé à effectuer son remaniement Crédit : Reuters

Kwasi Kwarteng est le nouveau chancelier Crédit : Reuters

James Cleverly a été promu ministre des Affaires étrangères à partir du dossier de l’éducation.

On s’attend à ce que Suella Braverman soit ministre de l’Intérieur, ce qui signifie qu’aucun des quatre principaux emplois ne sera occupé par des hommes blancs.

Mme Truss a limogé Dominic Raab en tant que secrétaire à la Justice, Grant Shapps en tant que secrétaire aux Transports et Steve Barclay en tant que secrétaire à la Santé.

Tous étaient de fervents partisans de l’ancien chancelier vaincu, mais seront désormais rejetés sur les bancs de l’arrière-ban.

Avant de nommer sa meilleure équipe au n ° 10, Mme Truss licencie des ministres indésirables de son bureau à la Chambre des communes.

Le président du parti, Andrew Stephenson, a également déclaré qu’il avait perdu son emploi.

Le ministre des Anciens Combattants Jonny Mercer est également sorti et a suggéré qu’il pourrait quitter la politique.

Limogé M. Raab a déclaré: “Merci à la brillante équipe du MoJ pour tout son travail acharné au cours de l’année dernière. Bonne chance au nouveau Premier ministre et à son équipe. J’ai hâte de soutenir le gouvernement depuis les banquettes.”

M. Barclay a déclaré: “Après 7 ans au gouvernement, je retourne à l’arrière-ban. Merci à tous les collègues, tant politiques que de la fonction publique, pour leur soutien fantastique.”

M. Shapps a déclaré: “Ce fut un privilège de servir en tant que secrétaire aux transports; un travail que j’ai adoré.

“Maintenant, j’ai hâte d’être une voix forte et indépendante des députés d’arrière-ban, d’élaborer des politiques qui feront avancer la cause conservatrice et les intérêts de mes électeurs de Welwyn Hatfield.”